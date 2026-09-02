Hoy miércoles Uber anunció una reorganización interna que modificará la estructura de sus equipos, su política de trabajo remoto y la distribución de sus recursos. Una medida que involucra el despido del 10 % de su plantilla, unas 3.300 personas, y que se implementará junto con una reducción de las capas de gestión.

El CEO Dara Khosrowshahi explicó que la empresa casi triplicó sus ingresos durante los últimos cinco años, pero que ese crecimiento también aumentó la complejidad interna, con más niveles jerárquicos, coordinación y responsabilidades fragmentadas.

Uber reducirá gestión y fusionará equipos

Según Khosrowshahi, ellos buscarán reducir en un 20 % la cantidad de empleados situados a siete o más niveles del CEO y disminuirá casi un 50 % los llamados microequipos, aquellos con uno o dos subordinados directos. Algunos trabajadores que ocupaban cargos de gestión pasarán a desempeñarse como colaboradores individuales.

Uber también fusionará áreas que hasta ahora operaban por separado. En Delivery, reunirá las operaciones de restaurantes, retail y Direct bajo equipos globales, regionales y locales. En tecnología, combinará los equipos de Core Services Engineering y Science.

El cambio incluye una modificación importante en el trabajo remoto. Solo cerca del 1 % de los empleados podrá trabajar a distancia, mientras la gran mayoría de quienes actualmente trabajan remotamente deberá ir a una oficina. La compañía mantendrá su política híbrida de tres días presenciales por semana y concentrará equipos en un número menor de centros, incluidos Nueva York y San Francisco.

La IA también entra en la reorganización

En Community Operations, Uber reducirá aproximadamente el 10 % de los puestos y vinculó estos cambios con la incorporación de inteligencia artificial. La vicepresidenta del área, Megha Yethadka, dijo que la tecnología puede aumentar la producción, mejorar la calidad y ampliar las soluciones para clientes, pero que la empresa necesita una organización adecuada para aprovecharla.

Khosrowshahi también comentó que los cambios permitirán generar ahorros para reinvertir en crecimiento, innovación, conductores, repartidores, comercios y tecnología autónoma.

La reorganización ocurre después de un trimestre en que Uber contó con ganancias de 14.200 millones de dólares y 2.400 millones de dólares en utilidad neta. Semanas antes, la empresa había reducido cerca de una cuarta parte de su personal de recursos humanos y reclutamiento, un ajuste que afectó a menos del 1 % de su plantilla y que Uber dijo que no estaba relacionado con la IA.