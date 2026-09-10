Meta comenzó a desplegar sus cuestionadas «Notas de la Comunidad» en 16 países de América Latina, un sistema que permitirá a usuarios agregar contexto a las publicaciones de Facebook, Instagram y Threads. En un inicio, la implementación será en modo prueba y mantendrá (por ahora) la verificación independiente de datos.

Los países incluidos son Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela. Durante esta primera etapa, las notas no serán visibles para los usuarios mientras Meta reúne usuarios que se sumen como colaboradores y evalúa el funcionamiento del programa.

Cómo funcionarán las Notas de la Comunidad

Los usuarios colaboradores podrán proponer y calificar notas sobre publicaciones que son públicas. El sistema no se basará únicamente en la opinión de la mayoría: una nota tendrá mayores posibilidades de publicarse cuando participantes que habitualmente discrepan entre sí coincidan en que el contexto aportado resulta útil.

Para participar, los usuarios deberán ser mayores de 18 años y contar con una cuenta o página (en el caso de Facebook) de más de seis meses de antigüedad sin infracciones a las políticas de Meta. También deberán tener un número de teléfono verificado o la autenticación de dos pasos activada.

Según la compañía, ellos incorporaron mecanismos para detectar señales de manipulación, divulgación de información personal, estafas, acoso e intimidación, además de posibles coordinaciones entre grupos de usuarios que infrinjan sus políticas de integridad y comportamiento inauténtico.

La compañía señaló que evaluará los resultados país por país antes de iniciar un lanzamiento completo. Cuando considere que el producto funciona correctamente, espera que las Notas de la Comunidad se conviertan en su estándar para agregar contexto a publicaciones confusas o engañosas y que el programa de verificación independiente sea migrado gradualmente.

Verificadores verdaderos cuestionan una eventual sustitución

La International Fact-Checking Network dice que las Notas de la Comunidad no son suficientes por sí solas para reducir el impacto de falsedades dañinas y defendió la continuidad de los programas de verificación profesional en América Latina y otras regiones.

La organización también cuestionó la elección de algunos países para las pruebas, al considerar que presentan circunstancias que el Oversight Board de Meta, entidad independiente a Meta, había señalado previamente como riesgosas para una expansión internacional. Entre ellas figuran crisis o conflictos prolongados, períodos electorales críticos, redes coordinadas de desinformación y situaciones de división social asociadas a violencia política.

La IFCN mencionó a Nicaragua, donde señaló la abolición de las elecciones y la detención arbitraria de disidentes políticos. A El Salvador y Ecuador, por la existencia documentada de redes de desinformación, y a Venezuela, por su prolongado período de inestabilidad.

El Oversight Board de Meta también pidió cautela. El organismo comentó que las Notas de la Comunidad pueden aportar información a debates relevantes y favorecer la libertad de expresión, pero advirtió que, en determinadas circunstancias, podrían contribuir a daños reales que Meta tiene la responsabilidad de evitar o remediar.

También pidió que el paso desde las pruebas hacia la implementación se base en un análisis de riesgos específico para cada país. Asimismo reclamó transparencia, informes y acceso de investigadores a los datos del programa antes de extenderlo a países que puedan presentar mayores riesgos.

Por otro lado, cuestionó que una eventual eliminación de la verificación profesional dependa del desempeño de las Notas de la Comunidad. Según el organismo, ambos sistemas tienen objetivos diferentes y no deberían tratarse como sustitutos directos.