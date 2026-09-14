Netflix y Sega están creando una película basada en el clásico videojuego «Crazy Taxi» como un primer proyecto de una nueva colaboración entre ambas empresas que también incluye una serie animada para niños de Sonic y una película de Stranger Than Heaven.

Dan Gregor y Doug Mand, guionistas del reinicio de The Naked Gun estrenado en 2025, escribirán la adaptación de Crazy Taxi. Neal H. Moritz y Toby Ascher, de Original Film, junto con Toru Nakahara, productor de Sega, estarán a cargo de la producción.

Crazy Taxi a la pantalla chica

Recordemos que este videojuego debutó en arcade por 1999 y nos pone al volante de un taxista que debe llevar pasajeros a contrarreloj por las calles, esquivando el tráfico y recolectando propinas. Sega habló de la película como una adaptación que va a mantener el tono cómico y caótico asociado al juego.

Por ahora, las compañías no dieron detalles sobre el argumento, el reparto, la dirección ni una fecha de lanzamiento. Crazy Taxi: World Tour, la próxima entrega de la franquicia, está programada para 2027.

Y, como les decíamos, el acuerdo también incluye una nueva serie animada de Sonic, desarrollada por Carlos Stevens y Toru Nakahara. Estará dirigida a un público preescolar de mayor edad y presentará a Sonic y sus amigos como protagonistas. Netflix ya cuenta con las tres temporadas de Sonic Prime.

El tercer proyecto es una película de acción real basada en Stranger Than Heaven, desarrollado por RGG Studio, responsable de la serie Like a Dragon/Yakuza. La historia transcurre en Japón a comienzos del siglo XX y sigue a un extranjero que pasa de la pobreza a convertirse en yakuza y empresario del entretenimiento. Nakahara será su productor.