Creada por dos ex ejecutivos de TikTok, Melody Chu y Jing Liu, «Superpose» es una nueva aplicación que utiliza inteligencia artificial para guiar a las personas a posar y tomarse fotografías con mejor estilo.

Chu trabajó previamente lanzando la TikTok Creator Marketplace, mientras que Liu trabajó en investigación de inteligencia artificial y modelos de imagen y video para TikTok. Superpose llegó a la App Store a comienzos de julio y la compañía informó hoy que superó las 20.000 instalaciones y 190.000 creaciones.

¿Cómo funciona Superpose?

El usuario toma una foto y la app genera cuatro referencias de poses manteniendo a las mismas personas y el mismo lugar. También entrega instrucciones sobre la posición de las manos, los hombros y el rostro, dirigidas tanto a quien aparece en la imagen como a quien toma la fotografía.

La aplicación muestra superposiciones de contorno para reproducir una pose frente a la cámara. Se puede utilizar una silueta procesada en el dispositivo o un contorno más detallado que muestra extremidades, dedos y la forma de la ropa.

Superpose también da orientación en tiempo real antes de tomar la foto. El sistema revisa la iluminación y entrega indicaciones sobre encuadre y composición. La compañía dice que esta función funciona completamente en el teléfono.

Además, la empresa asegura que su IA busca conservar el momento original y no reemplazar nada. Es decir, sin mover a las personas a otros lugares, cambiar su ropa o sustituir a quienes aparecen en la fotografía.

Superpose incluye compras

Aunque la compañía presenta Superpose como una aplicación gratuita, en la App Store se confirma que tiene compras dentro de ella. El servicio ofrece paquetes gratuitos diarios y compras adicionales de un solo pago, sin suscripción.

Por ejemplo, hay un paquete de cinco Shot Packs por $2,99 USD y otro de 20 por $9,99 USD. Cada Shot Pack contiene cuatro referencias de poses generadas.

Por ahora, Superpose tiene una disponibilidad limitada. La aplicación está disponible en la App Store de Estados Unidos, pero no puede descargarse desde la App Store de Chile. El lanzamiento también está restringido a dispositivos de Apple: Superpose no está disponible para Android.