Tidal anunció que dejará de pagar dinero por las canciones creadas completamente con inteligencia artificial. Además, las identificará con una etiqueta visible para los usuarios y bloqueará el contenido asociado a actividades fraudulentas (como la clonación), en una serie de medidas que comenzarán a aplicarse desde julio.

Eso sí, la compañía aclaró que no prohibirá la publicación de música creada con inteligencia artificial, sino que establecerá nuevas condiciones para su distribución y monetización. Según detalló en su nueva política, el objetivo es que las regalías continúen destinándose a obras producidas, escritas e interpretadas por personas, mientras adapta sus normas al aumento de este tipo de contenido.

La nueva política para la música generada con IA

Tidal definió como música generada con IA aquella creada total o sustancialmente mediante inteligencia artificial generativa. Los artistas seguirán teniendo libertad para utilizar estas herramientas y que los oyentes podrán decidir qué tipo de contenido consumir, aunque ese material estará sujeto a estándares de integridad más exigentes.

Una de las principales novedades es que las canciones identificadas como 100 % generadas por IA llevarán una insignia específica para informar a los usuarios. Esa identificación comenzará a aparecer a mediados de julio y que, a medida que mejoren los sistemas de detección, también se extenderá a las obras consideradas sustancialmente generadas mediante inteligencia artificial.

La política también establece que desde ahora la música completamente generada por IA dejará de ser monetizable. Tidal reconoció que sigue abierto el debate sobre si algunas obras creadas con modelos entrenados de forma autorizada deberían recibir regalías en el futuro, pero afirmó que, por el momento, no asignará pagos a las canciones que identifique como íntegramente generadas por inteligencia artificial.

Qué contenido eliminará Tidal

Además de quitar la monetización, Tidal bloqueará o eliminará la música generada con IA vinculada a actividades fraudulentas. La categoría incluye canciones que busquen engañar a los oyentes, suplantar la identidad de artistas o grupos, interferir con músicos auténticos, realizar cargas masivas de contenido o presentar patrones inusuales de reproducciones.

Las nuevas reglas también llegarán a Tidal Upload, el sistema que permite a artistas independientes distribuir y monetizar su música directamente en la plataforma. Si la empresa determina que una obra publicada por esa vía fue creada íntegramente con IA, la etiquetará como tal y la excluirá de las opciones de monetización directa con los seguidores.