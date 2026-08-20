La plataforma de videos «Bilibili» relanzó su aplicación internacional esta semana y eliminó el requisito de presentar un pasaporte o documento de identidad para registrarse. El conocido «YouTube chino» también prepara un nuevo sitio web en inglés y abrió búsquedas de personal en Estados Unidos, Europa, Latinoamérica y Asia.

La aplicación, disponible nuevamente para Android, había sido discontinuada. La nueva versión te dejará mezclar contenido chino e internacional y, según una publicación usada por la compañía para autopromocionarse entre creadores, el contenido de los sitios estadounidense y chino será el mismo. Una versión para iOS también está en desarrollo.

Bilibili prepara nuevos equipos y herramientas

La compañía publicó ofertas de trabajo para contratar community managers en Los Ángeles, Londres, Ciudad de México, São Paulo, Estambul y Tokio. Una vacante en Singapur, además, apunta al desarrollo de sistemas globales de moderación de contenido basados en inteligencia artificial.

El sitio web en inglés también está en preparación. Materiales compartidos con creadores de contenidos muestran cómo publicar videos en la plataforma china y muestran que la versión en inglés llegará próximamente, según información que recogió el medio Semafor.

En esos mismos materiales, Bilibili habló de su plataforma como un espacio para que los creadores generen ingresos y se conecten con marcas. Un mercado para vincular a usuarios internacionales con empresas interesadas en contenido patrocinado todavía está en desarrollo.

La compañía ya había intentado incorporar creadores occidentales a su plataforma principal. Uno de los nombres mencionados es MrBeast, a quien Bilibili buscó para que publicara videos en el sitio chino. Esa plataforma está disponible globalmente y registra 376 millones de usuarios activos mensuales.

Una de las dudas que queda con la expansión, y que la compañía no ha respondido, es sobre las reglas y condiciones de uso que los usuarios deberán enfrentar. Por ejemplo, dudas sobre censura, moderación y seguridad de los datos, cuestiones que fueron parte de las disputas que TikTok enfrentó por años en Estados Unidos.