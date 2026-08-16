¿Se acuerdan del Ferrari Luce? El primer auto eléctrico de Ferrari que fue diseñado por el ex-Apple, Jony Ive. Bueno, en su anuncio de mayo pasado, este recibió una oleada de burlas, principalmente porque rompió con varios rasgos históricos de la marca italiana.

¿Y qué pasó ahora? El primer ejemplar de producción de este Ferrari eléctrico acaba de ser subastado durante Monterey Car Week, en California, alcanzando la notable suma de 40 millones de dólares por un comprador que no fue identificado. Esto hizo que el Ferrari Luce en el auto nuevo más caro vendido en una subasta, según RM Sotheby’s, la casa de subastas que realizó el evento.

El automóvil fue ofrecido como una unidad personalizada del programa Tailor Made de Ferrari y correspondió al primer chasis de producción del Luce. La puja se realizó el sábado y el monto final superó por mucho el precio estimado para la subasta como el valor de la versión final que Ferrari venderá al público.

Ferrari Luce: un ejemplar único y una venta récord

RM Sotheby’s había fijado para este vehículo una estimación de 1,1 millones de dólares. La cifra final de 40 millones equivalió a 36 veces esa estimación, mientras que el precio anunciado para el Luce de producción es de 550.000 euros, unos $640.000 USD.

Eso sí, hay que decir que el modelo subastado tuvo una configuración exclusiva. Según la casa de subastas, su acabado exterior semibrillante de aspecto perlado incorpora un pigmento personalizado que produce reflejos que cambian entre verde y violeta cuando recibe luz. También cuenta con elementos específicos como ruedas y frenos personalizados.

El interior utiliza cuero metálico Perla Le Mans, combinado con elementos negros sobre una base blanca. Gizmodo describió además una configuración exterior con techo negro y un acabado Madreperla Semi-Gloss.

La subasta tuvo además un objetivo benéfico. Todos los ingresos serán destinados a la Ferrari Foundation, que utilizará los fondos para iniciativas educativas.