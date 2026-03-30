Como parte del calendario del Summer Game Fest, el Xbox Games Showcase se celebrará el próximo 7 de junio de 2026, según confirmó Microsoft, y estará seguido inmediatamente por una presentación centrada en Gears of War: E-Day, uno de los próximos lanzamientos de la compañía.

La transmisión podrá verse mundialmente y comenzará a las 10:00 a. m. PT / 1:00 p. m. ET y se emitirá en plataformas como YouTube, Twitch y Facebook, con disponibilidad en más de 40 idiomas, además de opciones de accesibilidad como lenguaje de señas y descripciones de audio en inglés.

Xbox Games Showcase 2026: fecha, formato y contenidos

Microsoft mantendrá el formato de doble presentación, con un bloque principal dedicado a anuncios y primeros vistazos de juegos de Xbox Game Studios y socios externos, seguido de un segmento exclusivo centrado en un título específico. En esta edición, el enfoque posterior estará en Gears of War: E-Day, desarrollado por The Coalition, que profundizará en la historia del origen de la saga y mostrará nuevos detalles y jugabilidad.

Entre los títulos que podrían aparecer durante el evento figuran Fable, Minecraft Dungeons 2 y Halo: Campaign Evolved, todos previstos para 2026. También se anticipan novedades de otras franquicias vinculadas a estudios bajo el paraguas de Microsoft, incluidos proyectos de Bethesda y Activision Blizzard.

El evento será además el primero bajo el mando de Asha Sharma, la nueva responsable de la división de videojuegos de Microsoft tras la salida de Phil Spencer, y podría incluir información adicional sobre la próxima consola la compañía, conocida como Project Helix.

Gears of War: E-Day y el regreso de Xbox FanFest

Después de la presentación principal, el Gears of War: E-Day Direct mostrará un análisis detallado del juego, centrado en los acontecimientos iniciales del llamado Emergence Day, con nuevos contenidos sobre su desarrollo y narrativa.

En paralelo, Microsoft confirmó el regreso de Xbox FanFest, un evento presencial en Los Ángeles que coincidirá con las actividades del Summer Game Fest. La actividad va a conmemorar el 25 aniversario de Xbox y tendrá actividades orientadas a repasar la trayectoria de la marca y presentar avances de sus próximos proyectos.