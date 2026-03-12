Microsoft presentó nuevos detalles sobre la tecnología que impulsará la próxima generación de Xbox durante la Game Developers Conference (GDC) 2026, donde adelantó parte de la arquitectura gráfica y la estrategia de desarrollo del sistema, actualmente conocido como «Project Helix».

En ese contexto, la compañía confirmó que comenzará a enviar versiones alfa de la consola a estudios de desarrollo de videojuegos arrancando el 2027, una etapa que permitirá a los equipos empezar a crear y optimizar los títulos para el nuevo hardware antes de su lanzamiento comercial.

Acceso anticipado a Project Helix

El anuncio lo realizó Jason Ronald, vicepresidente de Next Generation de Xbox, durante una presentación centrada en las herramientas que utilizarán los estudios en los próximos años. Según explicó, estas primeras unidades de Project Helix estarán destinadas a desarrolladores que necesiten trabajar con el hardware y adaptar sus motores gráficos.

El sistema se diseña como la base de la siguiente generación de consolas Xbox y se plantea como una plataforma capaz de ejecutar juegos de consola y títulos de PC dentro de un mismo entorno.

Para ello, Microsoft trabaja junto a AMD en un system-on-a-chip personalizado, desarrollado como parte de una colaboración a largo plazo entre ambas compañías. Este chip se diseñó en conjunto con tecnologías como DirectX y FSR Next, orientadas a mejorar el rendimiento gráfico y las capacidades de simulación.

Entre las funciones técnicas mencionadas se encuentran path tracing y mejoras avanzadas en ray tracing, además de la tecnología ray regeneration, pensada para mejorar la calidad visual de los efectos generados mediante trazado de rayos.

El hardware también integrará generación de múltiples fotogramas y reescalado basado en aprendizaje automático, herramientas que buscan optimizar el rendimiento gráfico y ampliar las posibilidades visuales en los juegos.

Ecosistema Xbox y la continuidad entre plataformas

Microsoft también reiteró que su estrategia busca reducir las diferencias entre el desarrollo para consola y PC. En ese contexto, Project Helix se plantea como parte de un ecosistema compartido entre Xbox y Windows.

La empresa señaló además que continuará manteniendo compatibles juegos de cuatro generaciones de consolas Xbox, con el objetivo de preservar el catálogo existente.

Otro componente de esa estrategia es Xbox Play Anywhere, programa que permite comprar un juego una sola vez y utilizarlo tanto en consola como en PC. El catálogo supera actualmente los 1.500 juegos, desarrollados por más de 500 equipos.

Durante la misma presentación, Microsoft anunció que Xbox Mode comenzará a implementarse en Windows 11 a partir de abril en ciertos mercados, con una interfaz optimizada para controladores y pantalla completa que busca integrar la experiencia de Xbox en el sistema operativo de computadores.