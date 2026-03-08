Microsoft confirmó que trabaja en una nueva consola de videojuegos bajo el nombre en clave de «Project Helix», un sistema de próxima generación que podrá ejecutar juegos de Xbox y de PC. El anuncio lo realizó la nueva directora ejecutiva de Xbox, Asha Sharma, quien indicó que el dispositivo busca liderar en rendimiento y formar parte de la estrategia para reforzar el negocio de hardware de la compañía.

Este anuncio y la posibilidad de correr juegos de PC nos hizo inmediatamente preguntarnos: ¿usará Windows la próxima Xbox? Eso será lo que todo el mundo querrá preguntarle a Sharma en la próxima Game Developers Conference (GDC) de San Francisco, ya que ella misma aseguró que presentará más detalles del proyecto en esa conferencia. Por ahora, Microsoft no reveló especificaciones técnicas, fecha de lanzamiento ni precio del dispositivo.

Project Helix y la integración entre PC y consola

Sin duda, y recalcando lo previamente mencionado, el principal rasgo oficializado de Project Helix es su capacidad para ejecutar tanto títulos diseñados para Xbox como juegos de PC, una característica que apunta a acercar ambos ecosistemas. En el pasado, el propio director ejecutivo de Microsoft, Satya Nadella, señaló que la empresa concibió sus consolas como una forma de construir «una mejor PC para jugar».

The next generation of Xbox console: Project Helix pic.twitter.com/YQUrCgCb9J — Xbox (@Xbox) March 5, 2026

El anuncio también se relaciona con la estrategia de «play anywhere», que busca que los juegos de Microsoft funcionen en múltiples dispositivos. En ese contexto, la nueva consola podría competir no solo con la próxima generación de Sony, sino también con propuestas híbridas entre PC y consola como la Steam Machine de Valve.

No hay que dejar de mencionar que este proyecto aparece a pocos días de los cambios hechos en la dirección del negocio de videojuegos en Microsoft. Asha Sharma asumió hace poquito como jefa de Xbox tras la salida de Phil Spencer, mientras que previamente la ejecutiva Sarah Bond había confirmado que Microsoft trabaja en la consola junto a AMD y describió el sistema como un equipo de gama alta con una experiencia controlada para los jugadores.

Precio estimado

Aunque Microsoft no informó el costo del nuevo hardware, el analista de la industria Serkan Toto, fundador de Kantan Games, estimó que Project Helix podría tener un precio inicial cercano a $900 dólares o incluso más.

El analista comparó ese posible valor con otros dispositivos recientes del mercado, como la PS5 Pro, que se vende en Estados Unidos por unos $750 dólares, y la Xbox Series X de 2 TB, cuyo precio ronda los $800 dólares. En ese escenario, sostuvo que no habría razones para esperar que el nuevo sistema sea más barato.

Toto también señaló que los consumidores deberían prepararse para una máquina costosa, incluso si la actual crisis de memoria RAM se estabiliza antes de que el dispositivo entre en producción.

Finalmente, también validemos que este anuncio llega en un momento complejo para el negocio de videojuegos de Microsoft y quizás sea su última carta en una larga guerra del hardware de videojuegos. Un informe financiero reciente registró una caída del 9 % en los ingresos de gaming y un descenso del 32 % en las ventas de equipos, en un periodo con menos lanzamientos importantes.