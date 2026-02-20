Un terremoto institucional acaba de ocurrir en Xbox. El histórico, Phil Spencer, dejará el cargo de director ejecutivo de Microsoft Gaming tras casi 40 años en la compañía y 12 al frente de Xbox. La empresa confirmó que será reemplazado por Asha Sharma, actual ejecutiva del área de inteligencia artificial, reconfigurando la cúpula del negocio de videojuegos en un momento de mucha presión para esta división.

El cambio ocurre mientras el área de gaming de Microsoft está con múltiples desafíos financieros y estratégicos. En el trimestre de diciembre, los ingresos por videojuegos cayeron cerca de 10 % interanual, una baja mayor a la prevista por la dirección, pese a que la facturación total de Microsoft creció alrededor de un 17 %. La compañía también anunció en enero un cargo por deterioro en esta unidad.

El adiós a Phil Spencer tras 38 años

Spencer llegó a Microsoft como pasante en 1988 y asumió la dirección de Xbox en 2014. Bajo su liderazgo, la empresa consolidó una estructura que integró hardware, software y desarrollo de juegos, y amplió su presencia mediante adquisiciones, entre ellas la compra de Activision Blizzard por 75.000 millones de dólares en 2023 (anunciado en 2022).

It’s rare in life to know when a chapter is closing, but after 38 years at Microsoft, that moment has arrived for me. I’ve made the decision to retire and begin the next chapter of my life. It’s a milestone that’s given me a chance to reflect on the incredible journey I’ve been… — Phil Spencer (@XboxP3) February 20, 2026

Microsoft Gaming agrupa cerca de 40 estudios, incluidos Activision, Bethesda, Blizzard, King y Mojang, responsables de franquicias como Call of Duty, Diablo, Halo y Minecraft. Además, gestiona la plataforma Xbox en consola, PC, nube y dispositivos móviles.

En un mensaje interno, el presidente ejecutivo de Microsoft, Satya Nadella, dijo que Spencer decidió retirarse el año pasado y que desde entonces trabajaron en la planificación de la sucesión. Spencer permanecerá como asesor hasta el verano para facilitar la transición.

El anuncio se suma a otras salidas recientes en la compañía, entre ellas la del jefe de desarrollo corporativo Chris Young y la del director ejecutivo de GitHub, Thomas Dohmke.

¿Quién es Asha Sharma?

La nueva mandamás de Xbox, Asha Sharma, se incorporó a Microsoft en 2024 y ahora tendrá dos cargos: vicepresidenta ejecutiva y CEO de Microsoft Gaming, reportando directamente a Nadella. Hasta ahora se desempeñaba como presidenta de producto en la división CoreAI. Antes fue directora operativa de Instacart y ocupó cargos de producto en Meta.

Asha Sharma.

En su primer mensaje al equipo de Xbox, Sharma afirmó que la industria atraviesa un período de cambio acelerado y subrayó la necesidad de actuar con claridad. También indicó que la empresa renovará su compromiso con el negocio de consolas. Y en paralelo, como parte de la reorganización, Matt Booty fue promovido a vicepresidente ejecutivo y director de contenido, mientras que Sarah Bond, presidenta de Xbox, dejará la compañía. Tanto Bond como Spencer colaborarán en el proceso de transición.