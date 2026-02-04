Por lo visto, Microsoft no ha querido tirar la toalla con su consola. Esto es porque la próxima Xbox de nueva generación podría llegar al mercado en 2027, según declaraciones públicas de Lisa Su, directora ejecutiva de AMD, durante una llamada de resultados financieros. La información es importante porque confirmaría que el desarrollo del hardware avanza conforme a un calendario concreto y porque refuerza la alianza con Microsoft.

Durante la reunión, Lisa Su dijo que el desarrollo de la próxima Xbox, equipada con un SoC semi-personalizado de AMD, «progresa bien» y se encuentra en condiciones de apoyar un lanzamiento para 2027. Aunque la afirmación no constituyó un anuncio oficial de Microsoft, sí establece por primera vez una ventana temporal explícita desde una fuente directamente involucrada en la fabricación del hardware.

La CEO realizó estos comentarios al analizar el desempeño del negocio de chips semi-custom de AMD, que incluye procesadores para consolas. En ese contexto, explicó que los ingresos de esta división caerían considerablemente este 2026, una situación coherente con el cierre del ciclo comercial de Xbox Series X|S y PlayStation 5, lanzadas en 2020.

Desarrollo y calendario de la próxima Xbox

Microsoft confirmó en 2025 que trabajaba con AMD en su siguiente generación de consolas, dentro de una asociación estratégica plurianual orientada al codiseño de silicio. Ese acuerdo involucra consolas domésticas y también otros dispositivos y la infraestructura de Xbox Cloud Gaming, lo que amplía el alcance tecnológico del proyecto.

Las declaraciones de Su situaron a la próxima Xbox dentro de un calendario que coincide con la duración habitual de los ciclos de hardware en la industria. Para 2027, las consolas actuales habrán cumplido cerca de siete años en el mercado, un punto en el que históricamente se producen transiciones generacionales.

Hasta ahora, Microsoft no ha dicho una fecha de lanzamiento ni especificaciones técnicas finales. Documentos internos conocidos en procesos regulatorios anteriores mencionaron escenarios distintos, incluidos plazos posteriores, pero esas referencias no reflejan necesariamente los planes vigentes. En cambio, las palabras de la directora ejecutiva de AMD sí indican que el desarrollo del chip central se encuentra alineado con un lanzamiento en el plazo mencionado.

Cabe destacar que el próximo sistema de Xbox utilizará un system-on-a-chip diseñado de forma conjunta, una arquitectura que integra CPU, GPU y otros componentes en una sola unidad. AMD ya suministra este tipo de soluciones tanto a Xbox como a PlayStation, y su continuidad como socio asegura compatibilidad técnica y una transición segura desde la generación actual.