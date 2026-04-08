La marca de bebidas Fanta y Xbox lanzaron una colección global de edición especial con latas y botellas temáticas de los videojuegos más destacados en la consola de Microsoft que incluyen recompensas, desafíos interactivos y premios para jugadores, como parte de la conmemoración del 25.º aniversario de Xbox.

Esta activación trae consigo revestimientos de los envases inspirados en franquicias como Halo, Call of Duty, World of Warcraft, Diablo IV y Forza Horizon 6, y estará disponible en más de 60 países de América, Europa, Asia y África a partir de este mismo mes de abril, con acceso a un programa de recompensas vinculado a los productos.

OhMyGeek! se encuentra en Los Ángeles, Estados Unidos,siendo parte del lanzamiento mundial de esta campaña, conociendo de primera fuente a las latas y botellas, además de poder disfrutar de un nuevo sabor de edición limitada llamado «Fanta Crimson» (Carmesí en español) que es protagonista exclusivo de esta actividad.

Recompensas y desafíos por Fanta

Cada producto de la colección viene con un código QR que permite desbloquear experiencias digitales dentro del ecosistema Xbox. Los usuarios pueden acceder a desafíos específicos denominados Fanta Rewards Chest, entre ellos Extract the Cargo, Survive the Sweep y Shatter the Spell, que otorgan la posibilidad de participar por premios.

La streamer y cosplayer, @Alexmidiaz, estuvo presente en el lanzamiento de Fanta.

Entre los regalos disponibles hay dispositivos como ROG Xbox Ally, consolas Xbox Series S de 1 TB, controles inalámbricos y suscripciones a Xbox Game Pass Ultimate. Además, se incluyen contenidos descargables para distintos juegos, como aspectos para personajes, objetos virtuales y vehículos exclusivos.

Disponibilidad global y en Chile

El lanzamiento oficial comenzó el 8 de abril de 2026, fecha desde la cual los fanáticos de esta bebida y los videojuegos ya pueden comprar los productos y acceder a los desafíos. La venta incluye tiendas físicas y en línea hasta agotar stock.

Eso sí, para Chile hay que especificar algo importante. Como en nuestro país no contamos con todas las versiones mundiales de la Fanta (en especial la deliciosa Fanta Uva), nosotros vamos a contar con solo tres latas y botellas. Primero, las versiones tradicionales y pomelo que muestran a Simon «Ghost» Riley de Call of Duty y a Master Chief de Halo, respectivamente. Y el sabor especial, Carmesí, mostrando al Paladín de Diablo.