«¿Otro asistente más?» Te preguntarás, pero sin duda este podría alivianar bastante trabajo a quienes usen Photoshop. Esto se debe a que Adobe comenzó a implementar un ayudante de inteligencia artificial para su programa de edición fotográfica que permite realizar ediciones mediante instrucciones en lenguaje natural.

La herramienta ya está disponible en versión beta en la web y en las aplicaciones móviles y actúa como una interfaz conversacional dentro de Photoshop, capaz de ejecutar tareas de edición cuando el usuario describe lo que quiere hacer. Entre las acciones posibles se encuentran eliminar objetos o personas de una imagen, cambiar colores, ajustar la iluminación, añadir efectos como brillo suave o modificar el fondo para generar una apariencia diferente.

Edición ‘conversacional’ dentro de Photoshop

Ahora puedes pedir cambios directamente con texto, por ejemplo, para recortar una imagen en un formato específico, mejorar sombras o alterar elementos visuales. La idea es que el asistente funcione como un apoyo durante la edición, especialmente para quienes no dominan todas las herramientas manuales del programa.

Según explicó Mike Polner, vicepresidente de marketing de producto para creadores en Adobe Firefly, este tipo de herramientas busca ampliar el concepto de edición conversacional. En un extremo, el usuario puede introducir instrucciones simples, como cambiar el color de un objeto, mientras que en otros casos el sistema puede analizar el contexto de una imagen y sugerir ajustes o ideas para mejorar el contenido.

Adobe anunció que los usuarios de pago de Photoshop podrán generar ediciones ilimitadas con el asistente hasta el 9 de abril, mientras que quienes utilicen la versión gratuita tendrán inicialmente 20 generaciones disponibles.

La compañía también agregó una función llamada AI markup, actualmente en beta pública. Esta herramienta permite dibujar marcas o indicaciones sobre la imagen para que el asistente interprete la zona señalada y realice modificaciones, como eliminar un objeto o transformar el entorno.