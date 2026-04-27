Las primeras imágenes de las Galaxy Glasses de Samsung se filtraron junto con detalles de su diseño, posibles especificaciones y eventual precio, revelando un dispositivo sin pantalla que competiría directamente con otras gafas inteligentes del mercado y que podría presentarse en los próximos meses.

Estos renderizados del producto, publicados por Android Headlines, muestran un diseño discreto con monturas similares a gafas convencionales, lentes con doble cámara frontal y patillas más anchas para integrar los componentes internos.

Posible diseño de los Galaxy Glasses

El modelo filtrado, identificado con el nombre en clave «Jinju», prescinde de pantalla integrada y se apoya en comandos de voz y audio para la interacción. El sistema funcionaría sobre Android XR, con integración de herramientas de Google como Gemini o Maps.

En cuanto al hardware, el reporte indica la inclusión de un procesador Qualcomm Snapdragon AR1, una cámara de 12 megapíxeles con sensor Sony IMX681, batería de 155 mAh y altavoces con tecnología de conducción ósea. El peso estimado ronda los 50 gramos.

El diseño mantiene un perfil delgado en comparación con otros dispositivos similares, aunque mantiene elementos visibles como sensores en el frontal y la marca en la montura.

Precio, variantes y calendario previsto

La filtración también menciona un precio. Situando a «Jinju» entre los $379 y $499 dólares, en línea con otros productos sin pantalla del mismo segmento. Este dispositivo sería el primero de Samsung en esta categoría.

Además, se menciona de un segundo modelo en desarrollo bajo el nombre «Haean», que vendría con una pantalla micro-LED y funciones visuales avanzadas. Su lanzamiento sería para el próximo año, con un rango de precio estimado entre $600 y $900 dólares.

En cuanto a disponibilidad, se dice que podríamos ver un adelanto en el próximo Google I/O o en una presentación más completa para un evento Galaxy Unpacked durante el año. Samsung ya había anticipado su interés en este formato tras el lanzamiento del visor Galaxy XR y su colaboración con Google en el ecosistema Android XR.