Samsung lanzó «Galaxy XR», un visor de realidad extendida desarrollado junto a Google y Qualcomm que llega al mercado como la alternativa más seria al Apple Vision Pro. Con un precio de $1.799 dólares, este aparato cuesta prácticamente la mitad que el modelo de Apple, pero ofrece una experiencia comparable en resolución, rendimiento e integración de inteligencia artificial.

El casco ya está disponible en Estados Unidos y Corea del Sur, marcando el inicio del ecosistema Android XR, el nuevo sistema operativo de Google para experiencias inmersivas. Y probablemente el verdadero protagonista de esta historia, más allá de este equipo en sí y la propia Samsung.

Competir en igualdad de condiciones

El Galaxy XR es el primer producto construido sobre Android XR, una plataforma abierta que combina realidad aumentada y virtual con funciones de IA basadas en Gemini, el asistente de Google. Esto permite controlar el entorno digital mediante voz, mirada y gestos, sin mandos físicos. El casco integra 13 sensores externos, cuatro cámaras de seguimiento ocular, micrófonos con cancelación de ruido y reconocimiento de iris como método de acceso seguro.

Está impulsado por el procesador Snapdragon XR2+ Gen 2 y equipa pantallas micro-OLED con resolución 4K por ojo (3.552 x 3.840 píxeles) y hasta 90 Hz de refresco. Pesa 545 gramos, significativamente menos que los 750 a 800 gramos del Vision Pro con chip M5, e incluye una batería externa desmontable que permite entre dos y dos horas y media de autonomía.

Android y Galaxy XR frente al ecosistema cerrado de Apple

A diferencia de la propuesta de la manzana, el Galaxy XR se integra en un sistema abierto que permite acceder a millones de Apps de Google Play y a contenidos desarrollados con OpenXR, WebXR o Unity. El visor soporta herramientas de Google como YouTube, Maps, Photos y Chrome en versiones inmersivas, y convierte imágenes o videos 2D en experiencias tridimensionales. También ofrece compatibilidad con juegos de Android, accesorios Bluetooth y conexión a PC mediante Steam Link o cable.

Vista de Chrome y Spotify en Android XR.

La experiencia se refuerza con el paquete promocional Explorer Pack, que incluye un año gratuito de Google AI Pro, YouTube Premium, Google Play Pass y NBA League Pass, además de contenido exclusivo optimizado para XR.

Samsung adelantó que este lanzamiento es el primer paso de una estrategia que incluirá nuevas gafas de realidad aumentada en 2026, desarrolladas junto a marcas como Warby Parker y Gentle Monster.