Apple anunció una versión renovada de sus antiparras de realidad mixta, Vision Pro, ahora equipada con el chip M5 y una banda Dual Knit que mejora la comodidad. El dispositivo mantiene su altísimo precio inicial de $3.499 dólares y llegará al mercado el 22 de octubre. El cambio es la primera actualización del visor desde su lanzamiento en 2024 y es un intento de demostrar que la compañía no ha tirado la toalla con este aparato y la computación espacial.

El nuevo procesador M5 reemplaza al M2 de la generación anterior e incorpora una CPU de 10 núcleos y una GPU con trazado de rayos y sombreado de malla acelerados por hardware. Esto, según Apple, mejora el rendimiento gráfico y permite renderizar un 10% más de píxeles en las pantallas micro-OLED, ofreciendo imágenes más nítidas y una frecuencia de hasta 120 Hz.

La batería también amplía su duración hasta 2,5 horas de uso general y 3 horas de video, frente a las 2 horas del modelo previo. Además, la compañía indicó que la eficiencia del chip permite una respuesta más fluida en navegación Web, ejecución de aplicaciones y juegos con soporte para controles PlayStation VR2. La compatibilidad con el lápiz óptico Logitech Muse y nuevas funciones de inteligencia artificial aceleradas por el motor neuronal completan las mejoras técnicas.

El modelo mantiene el chip R1 para procesar cámaras y sensores en tiempo real y se venderá en opciones de almacenamiento de 256 GB, 512 GB y 1 TB. Su distribución inicial abarcará Estados Unidos, Europa, Asia y Canadá, con preventa ya disponible en la Web de la manzana.

Vision Pro mejora en comodidad y software

La Dual Knit Band es probablemente una de las mejoras más interesantes a nivel físico. Tejida en una sola pieza, integra dos correas que distribuyen el peso del visor para reducir la presión. Incluye un dial de ajuste preciso y puede adquirirse por separado por $99 dólares, también compatible con la versión original.

El sistema operativo visionOS 26 incorpora nuevos widgets, entornos interactivos y mejoras visuales en las videollamadas con FaceTime. Apple amplía además su catálogo con más de un millón de Apps y experiencias inmersivas, incluyendo producciones de Apple Immersive y compatibilidad con el nuevo Apple Intelligence en varios idiomas.

Finalmente, y un dato no menor para los que actualmente tienen un Vision Pro (M2), esa versión original de las antiparras fue totalmente discontinuada y Apple no la estaría aceptando para programas de intercambio, según MacRumors que observó esta mala pasada para los primeros usuarios de este caro dispositivo.