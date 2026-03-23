Entre el 8 y 12 de junio, se llevará a cabo la conferencia anual de desarrolladores de Apple, más conocida como la WWDC 2026. Este año nuevamente con el formato híbrido que Apple comenzó a hacer en sus eventos durante la pandemia del Coronavirus y nunca más salió de ahí. Es decir, será un evento que tendrá un formato principalmente en línea y un evento presencial limitado en Apple Park, en Cupertino.

La conferencia comenzará el 8 de junio con la tradicional keynote, seguida por la presentación técnica conocida como Platforms State of the Union. A lo largo de la semana, Apple ofrecerá más de 100 sesiones en video, además de laboratorios interactivos y encuentros con ingenieros y diseñadores. La transmisión estará disponible en la aplicación Apple Developer, su sitio web, YouTube y la plataforma Bilibili en China.

Novedades de software en WWDC 2026

Como es normal, el foco estará en el software. Apple anticipó actualizaciones para sus plataformas, lo que incluye iOS 27, iPadOS 27, macOS 27, watchOS 27 y visionOS 27, que serán probadas durante los meses posteriores al evento antes de su lanzamiento público.

Estas versiones presentarán cambios en diseño y funcionalidades, además de nuevas herramientas para desarrolladores. También se espera que algunas actualizaciones marquen el cierre del soporte para determinados dispositivos, como los equipos Mac con procesadores Intel.

En paralelo, la compañía mantendrá el acceso gratuito y global al evento en línea, mientras que la asistencia presencial será limitada y se asignará mediante solicitud previa.

Inteligencia artificial y desarrolladores

Uno de los ejes de la WWDC 2026 será la integración de inteligencia artificial en el ecosistema de Apple. La empresa adelantó que mostrará «avances en IA» junto con nuevas capacidades de software y herramientas para desarrolladores.

Entre los anuncios previstos figura una evolución de Siri, con funciones más avanzadas relacionadas con el contexto personal y la interacción en pantalla. Estos cambios son parte de un rediseño que fue postergado y que podría integrarse en las próximas versiones del sistema.

Además, Apple podría ampliar su trabajo en frameworks de modelos propios y en herramientas de desarrollo que integran modelos de lenguaje en entornos como Xcode. En eventos recientes, la compañía ya mostró soluciones de terceros para programación asistida y automatización.

La conferencia también incluirá iniciativas para estudiantes, como el Swift Student Challenge, cuyos ganadores serán notificados días antes del evento y podrán optar a participar en la jornada presencial del 8 de junio en Apple Park.