¡Es hoy! Finalmente, ha llegado el día que hemos estado anunciando por un buen rato. Samsung presentará su nueva línea de teléfonos Galaxy S26 de los que se espera que sean, como costumbre, 3 teléfonos en esta serie. Además, posiblemente la surcoreana también nos introduzca unos nuevos audífonos que prometen mejor rendimiento en sonido y autonomía.

OhMyGeek! se encuentra en San Francisco para reportear distintas aristas de lo que será este evento y los nuevos productos que la compañía muestre. Considerando que tendremos en nuestras manos a los futuros equipos (sea lo que sea que muestren). Y también, tendremos información técnica y comercial de estos para que estén al tanto de qué hay de nuevo en específico y cuál será su oferta.

Rumores de los Galaxy S26

Hay que reconocer que esta serie ha sido extremadamente filtrada durante los últimos meses (mucho más de lo que ha ocurrido previamente). Para los que siguen medios de tecnología, quizás no se sorprendan mucho con el look & feel de los teléfonos, pero consideren que esta instancia también sirve para saber de primera fuente qué pretende la compañía con sus nuevos productos, y cuál será su discurso de presentación para entender las mejoras o nuevas tecnologías que introduzca.

Antes del lanzamiento, si nos fijamos únicamente en las filtraciones de material publicitario y otras multimedia, podemos notar una unificación del diseño entre los 3 modelos. Algo que se ve principalmente reflejado en el modelo Ultra, que se adapta a sus versiones más pequeñas, teniendo esquinas más redondeadas y más delgadez. Considerando que sigue incluyendo un stylus y habrá que ver cómo se presenta eso.

Para el resto, dejémonos sorprender con lo que la compañía nos muestre. Cosa que ustedes pueden seguir en vivo y en directo desde San Francisco a través del streaming que dejamos al inicio de este artículo. Y, apenas termine la presentación, vean nuestras más recientes noticias y publicaciones en YouTube e Instagram para estar más interiorizados con lo nuevo de la serie más premium de teléfonos de Samsung.