Google confirmó que su conferencia anual para desarrolladores, Google I/O 2026, se realizará el próximo 19 y 20 de mayo en el Shoreline Amphitheatre de Mountain View, California. El evento tendrá transmisión en línea y reunirá a ejecutivos, prensa y comunidad técnica para presentar novedades en inteligencia artificial y actualizaciones de productos como Gemini y Android.

Como en ediciones previas, el encuentro mantendrá su formato híbrido y comenzará con una conferencia principal el 19 de mayo a las 10 a.m. PT (1 p.m. ET). Además de la keynote principal, el programa incluirá charlas, demostraciones de producto y sesiones técnicas orientadas a desarrolladores.

¿Qué esperar del próximo Google I/O 2026?

La empresa adelantó que la edición de este año pondrá énfasis en avances de inteligencia artificial, con especial protagonismo de Gemini y su integración en distintos servicios. En su mensaje oficial, Google invitó a seguir el evento para conocer sus últimos desarrollos en IA y actualizaciones en productos «a lo largo de la compañía».

Entre los anuncios esperados figura Android 17, cuya primera beta ya fue lanzada. Aunque la versión preliminar no introdujo cambios importantes con respecto a Android 16, se prevé que la compañía deje funciones y ajustes adicionales para su presentación formal durante la conferencia.

También se anticipan novedades en Wear OS 7, la plataforma para relojes inteligentes, tras las mejoras introducidas en versiones recientes. En paralelo, la compañía podría ofrecer más detalles sobre Android XR, su sistema orientado a dispositivos de realidad extendida, en un contexto de creciente interés por gafas inteligentes y visores.

Otro posible eje es el desarrollo de un sistema de escritorio basado en Android, conocido internamente como Aluminium OS, que apuntaría a equipos como Chromebooks y computadoras personales. Hasta el momento, Google no confirmó oficialmente este proyecto, pero sí se filtraron hace unos días unos videos que muestran su funcionamiento.

En el plano de la IA, se esperan actualizaciones adicionales para Gemini, incluyendo integraciones más amplias en servicios como Gmail, Chrome, Search y herramientas de Workspace. La compañía también habilitó una experiencia interactiva previa al evento que permite explorar funciones construidas con Gemini a modo de anticipo.