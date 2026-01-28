Un reporte de errores de Google dejó al descubierto por accidente un gran descubrimiento observado inicialmente por el medio 9to5Google. Se trata de las primeras imágenes en funcionamiento de Aluminium OS, el sistema operativo con el que la compañía quiere unificar a Android y ChromeOS en una sola plataforma orientada a computadores.

Dos videos aparecieron en el Chromium Issue Tracker y mostró grabaciones de pantalla capturadas desde un HP Elite Dragonfly 13.5 Chromebook, lo que permitió observar por primera vez cómo luce Android ejecutándose de forma nativa en un entorno de escritorio completo, un desarrollo relevante para el futuro del ecosistema de PC de Google.

El informe técnico, centrado originalmente en un fallo relacionado con pestañas de incógnito de Chrome, incluyó dos grabaciones de pantalla que permanecieron de forma pública durante un corto periodo. Google restringió posteriormente el acceso al reporte, aunque los videos ya habían sido guardados por el mencionado medio. En los registros se identificó el sistema como Android 16, con una compilación etiquetada como ALOS, sigla interna asociada a Aluminium OS, confirmando que se trata de una plataforma en fase activa de pruebas.

Primer vistazo a Aluminium OS en escritorio

Las grabaciones muestran una interfaz híbrida que combina elementos conocidos de ChromeOS y Android. En la parte superior apareció una barra de estado más cercana a la de Android, con indicadores de batería, conexión Wi-Fi, grabación de pantalla y un icono de Gemini. En la zona inferior, el sistema mostró una barra de tareas similar a la de ChromeOS, aunque con el botón de inicio desplazado hacia el centro, siguiendo el diseño del modo escritorio de Android 16.

El material también permitió observar ventanas redimensionables, multitarea en pantalla dividida y el uso simultáneo de dos instancias de Chrome Dev, repartidas en proporción 50:50. En esas ventanas se apreciaron pestañas tradicionales y un botón de extensiones, una función que hasta ahora solo estaba disponible en la versión de escritorio del navegador.

Otro detalle visible fue la ejecución de la Play Store dentro del sistema, lo que confirmó que Aluminium OS mantiene compatibilidad directa con aplicaciones de Android. En una de las grabaciones, el sistema mostró el proceso de actualización de Chrome desde la Play Store, permitiendo que el navegador indicara el estado de la actualización sin cerrarse de forma abrupta, un comportamiento distinto al observado en ChromeOS.

Los videos también certificarían que la compañía californiana utilizó hardware existente para sus pruebas, específicamente un Chromebook con procesador Intel de 12.ª generación, lo que refuerza la idea de que Aluminium OS se desarrolla sobre dispositivos actuales. Y consideren que todo esto es una filtración y, hasta el momento, Google no ha realizado comentarios sobre los videos, ni sobre el calendario de lanzamiento del sistema operativo.