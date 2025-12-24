El filtrador de tecnología Jon Prosser, conocido principalmente por adelantar información sobre los productos de Apple, publicó un video con lo que describe como el diseño del futuro iPhone plegable, apenas unos meses después de que la empresa lo demandó por divulgar datos confidenciales relacionados con iOS 26 y Liquid Glass. La publicación, difundida en la víspera de la Navidad, muestra un dispositivo de tipo libro que, según el filtrador, formará parte de la gama iPhone 18, prevista para el otoño de 2026.

El video muestra un teléfono con pantalla interna de 7,8 pulgadas y una pantalla externa de 5,5 pulgadas, ambas con cámara frontal en perforación. En la parte trasera se observan dos cámaras principales montadas sobre una base ovalada, junto con un flash LED ubicado al lado opuesto. El dispositivo tendría un grosor de 9 milímetros cuando está cerrado, lo que equivaldría a unos 4,5 milímetros por cada mitad, más delgado que el actual iPhone Air.

Mira el clip de Prosser a continuación:

¿Un iPhone plegable sin marcas al centro?

Según la descripción presentada, el sistema de bisagras emplearía una placa metálica interna para distribuir la presión del pliegue, combinada con un mecanismo de «metal líquido» que reduciría la visibilidad del pliegue central, uno de los principales desafíos técnicos de los teléfonos plegables. Las representaciones 3D muestran un formato más ancho que alto cuando está cerrado y un diseño que busca minimizar los bordes visibles.

Apple demandó a Prosser en julio de 2025, acusándolo de haber accedido y divulgado información interna sobre productos aún no presentados. El caso se inscribe en la política de confidencialidad de la compañía, que en el pasado ya emprendió acciones legales contra otras filtraciones de su cadena de suministro y contra personas que divulgaron prototipos o software sin autorización.

A pesar del proceso judicial, Prosser difundió el material asegurando que se basaba en especificaciones obtenidas de fuentes internas. Los detalles del modelo coinciden en gran medida con informes previos sobre el desarrollo del iPhone plegable, aunque existen diferencias respecto a la dimensión exacta de la pantalla externa y a la posible incorporación de una cámara oculta bajo el panel.

La principal incógnita gira en torno a si Apple logrará producir un sistema de pliegue sin marcas visibles y con durabilidad suficiente para su uso cotidiano. Según las filtraciones, la compañía trabaja en ese aspecto desde hace varios años, pero el video publicado sugiere que el reto técnico aún no estaría completamente resuelto.