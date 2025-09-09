Apple presentó al «iPhone Air», su primer celular con un diseño ultrafino de 5,6 milímetros y un marco de titanio de grado 5 que combina resistencia y ligereza. La nueva arquitectura interna aprovecha mejor el espacio de la batería y, junto con los chips A19 Pro, N1 y C1X, logra un rendimiento eficiente con autonomía para todo el día. La parte delantera integra Ceramic Shield 2 con triple resistencia a rayones, mientras que la trasera también suma esta protección con una resistencia a grietas cuatro veces superior a la de modelos anteriores.

El dispositivo llega con una pantalla Super Retina XDR de 6,5 pulgadas y tecnología ProMotion de hasta 120 Hz. Ofrece 3.000 nits de brillo máximo en exteriores, Always-On Display con ajuste dinámico hasta 1 Hz y funciones como el botón Acción y Camera Control para accesos directos.

Cámaras y rendimiento del iPhone Air

El nuevo iPhone Air incorpora una sola cámara principal (un lente) Fusion de 48 megapíxeles con cuatro distancias focales y un sensor de 2.0 µm con estabilización óptica. Incluye teleobjetivo 2x de calidad óptica y una versión renovada del motor Photonic Engine que mejora el detalle y el color. También introduce Focus Control, que permite transformar cualquier foto en retrato después de capturarla.

La cámara frontal Center Stage de 18 megapíxeles estrena un sensor cuadrado que permite selfies y videos en horizontal o vertical sin girar el dispositivo. Con inteligencia artificial amplía el encuadre en fotos grupales y graba en 4K HDR con estabilización avanzada. Además, ofrece Dual Capture para grabar al mismo tiempo con las cámaras delantera y trasera.

Disponibilidad y accesorios

El iPhone Air está disponible en negro espacial, blanco nube, dorado claro y azul cielo, con opciones de 256 GB, 512 GB y 1 TB de almacenamiento. El precio inicial es de $999 dólares en Estados Unidos, con preventa desde el 12 de septiembre y llegada a tiendas el día 19 en más de 60 países.

El teléfono se lanza con iOS 26, que incluye traducción en vivo, rediseño con Liquid Glass y nuevas funciones de Apple Intelligence. Apple también presenta accesorios como fundas con MagSafe, un bumper ligero, una correa cruzada en 10 colores y una batería MagSafe que extiende la reproducción de video hasta 40 horas.

iPhone Air utiliza 35% de materiales reciclados, con 80% de titanio reciclado y 100% de cobalto en la batería, como parte del plan de Apple para ser carbono neutral en 2030. ¡Ah! Y algo muy importante, este teléfono no ocupa tarjeta SIM física. Únicamente toma señal con eSIM, así que si tu operador móvil aún no adapta las tarjetas virtuales, no podrás usar este equipo.