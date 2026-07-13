Tras casi nueve años sin una nueva generación de la serie, Sony presentó la «RX10 V». Una cámara bridge con lente fijo que mantiene el zoom óptico ZEISS de 24-600 mm y el sensor apilado de 20,1 megapíxeles de su antecesora, pero incorpora un nuevo procesador con funciones de inteligencia artificial, ráfagas de hasta 30 cuadros por segundo sin apagón del visor, grabación de video en 4K a 120 fps y un rediseño inspirado en la línea Alpha.

Esta nueva generación conserva la fórmula que caracterizó a la familia RX10: un único cuerpo con lente integrada de 25x, equivalente a 24-600 mm f/2.4-4.0, orientado a fotografía de naturaleza, deportes y viajes. El principal cambio está en la incorporación del procesador BIONZ XR con una unidad dedicada para tareas de IA, que reemplaza la plataforma utilizada por la RX10 IV y suma funciones heredadas de las cámaras sin espejo más recientes de Sony.

RX10 V va por la IA y una mayor velocidad

La mejora más importante está en el sistema de autofoco, impulsado por reconocimiento de sujetos mediante inteligencia artificial. Sony dijo que la cámara puede identificar personas, animales, aves, insectos, automóviles, trenes y aviones, además de mantener el seguimiento incluso cuando una persona gira la cabeza o utiliza casco o lentes de sol. También viene con seguimiento táctil desde la pantalla y un modo automático para detectar el tipo de sujeto.

La RX10 V también mejora su rendimiento en fotografía de acción. La velocidad máxima de disparo continuo pasó de 24 a 30 fps con visor sin interrupciones, mientras que el sistema realiza hasta 60 cálculos de enfoque y exposición por segundo para mantener el seguimiento de sujetos en movimiento. Además, incorpora una función que permite aumentar la velocidad de la ráfaga durante una secuencia de disparo.

Aunque mantiene el mismo sensor Exmor RS de una pulgada y 20,1 megapíxeles de la generación anterior, Sony aseguró que el nuevo procesador mejora el control de ruido en sensibilidades medias y altas, además del tratamiento del color y la textura. También se añadieron nuevos ajustes de color Creative Look y una versión actualizada del optimizador de rango dinámico (D-Range Optimizer).

Video 4K 120p, nuevo diseño y más autonomía

En video, la RX10 V sí se actualiza respecto del modelo anterior. Ahora puede grabar en 4K hasta 120 fps (con recorte en ese modo), además de entregar grabación 4:2:2 de 10 bits, perfiles S-Cinetone y S-Log3, compatibilidad con LUT personalizadas, estabilización Active Mode y una función Auto Framing basada en IA que mantiene al sujeto centrado durante la grabación. También permite transmisión en vivo en 4K a 30 fps mediante USB-C.

Sony también rediseñó el cuerpo de la cámara tomando como referencia la ergonomía de la serie Alpha. El nuevo trae un visor electrónico OLED Quad-VGA de aproximadamente 3,68 millones de puntos y mayor aumento, una pantalla trasera de 1,62 millones de puntos, joystick para seleccionar el punto de enfoque y una distribución renovada de controles.

Otro de los cambios prácticos más relevantes es la nueva batería NP-FZ100, utilizada en otras cámaras recientes de la marca. Según Sony, permite alrededor de 630 fotografías por carga utilizando la pantalla LCD, cerca de un 50 % más que la RX10 IV. La cámara también añade Wi-Fi de 2,4 y 5 GHz, puerto USB-C, resistencia al polvo y la humedad, compatibilidad con la aplicación Creators y una zapata Multi Interface para accesorios de audio digitales.

La nueva Sony RX10 V ya está disponible para preventa. Aunque su comercialización oficial arrancará en agosto a un precio de $2.300 USD en Estados Unidos. Para Chile, su valor ya está confirmado por compañía, dejándola en $2.339.990 CLP.