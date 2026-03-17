El Ministerio del Medio Ambiente de Chile retiró de la Contraloría 43 decretos supremos en trámite que habían sido ingresados por la administración del expresidente Gabriel Boric, entre ellos la declaratoria del pingüino de Humboldt como monumento natural. La medida fue adoptada tras el cambio de gobierno y se concretó mediante un oficio firmado por el actual subsecretario José Ignacio Vial, en el inicio de la gestión del presidente José Antonio Kast, dejando en pausa la entrada en vigencia de estas iniciativas.

Los decretos habían sido enviados a tramitación por el Ministerio del Medio Ambiente en los últimos años, incluyendo varios ingresados a comienzos de marzo, días antes del término del mandato anterior. Con la llegada de la nueva administración, la cartera solicitó su retiro para someterlos a revisión técnica y normativa.

La protección del pingüino queda en revisión

Entre las medidas suspendidas se encuentra la declaratoria del pingüino de Humboldt como monumento natural, aprobada previamente por el Consejo de Ministros para la Sustentabilidad. Esta figura buscaba fortalecer la protección de la especie en todo el territorio nacional, tanto en zonas terrestres como marinas.

La categoría implicaba restricciones como la prohibición de capturar, dañar o perturbar ejemplares, además de ampliar las herramientas de conservación existentes. El pingüino está clasificado en categoría de en peligro, con una disminución sostenida de su población por factores como la pérdida de hábitat y la interacción con actividades humanas.

El retiro del decreto no anula la medida, pero suspende su tramitación mientras se desarrolla el proceso de verificación. Según informó el ministerio, los decretos serán reingresados una vez que concluya este análisis administrativo.

Alcance de los decretos y contexto

La decisión incluyó también normas, reglamentos y la creación de áreas protegidas, como parques nacionales y reservas en distintas regiones del país. Entre ellas figuran iniciativas en zonas de alto valor ecológico como el Salar de Pedernales y áreas marinas del archipiélago de Humboldt.

Desde el Ministerio del Medio Ambiente señalaron que esta revisión responde a una práctica habitual al inicio de una nueva gestión y forma parte de un proceso de auditoría interna. Asimismo, indicaron que una parte relevante de los decretos fue ingresada durante los últimos días del gobierno anterior.

En paralelo, el escenario se desarrolla mientras continúa la tramitación judicial del proyecto Dominga, ubicado en un área cercana a hábitats clave del pingüino, lo que mantiene la atención sobre las medidas de protección de esta especie.