La preferencia por celulares con funciones de inteligencia artificial marcó la tendencia del mercado chileno en 2025, según el listado de los equipos más vendidos elaborado por Movistar Chile. La compañía informó que cerca del 90% de las ventas correspondieron a smartphones 5G, reflejando la consolidación de esta tecnología entre los usuarios. Los consumidores privilegiaron dispositivos con cámaras avanzadas, baterías de larga duración y mayor capacidad de almacenamiento, con precios que oscilaron entre $159.990 CLP y $1.499.990 CLP.

De acuerdo con Alberto Vásquez, gerente de Terminales de Movistar Chile, la tecnología 5G se consolidó como base en la elección de los usuarios, mientras creció la demanda por terminales con herramientas de inteligencia artificial capaces de optimizar la fotografía y el rendimiento diario.

Preferencias del mercado en celulares

El listado de Movistar Chile ubicó a diez modelos entre los preferidos por los usuarios durante el año. En los tres primeros lugares destacaron el iPhone 13 (128GB), el Xiaomi Redmi 14C (256GB) y el Samsung Galaxy A16 (128GB). El ranking completo quedó conformado de la siguiente manera:

iPhone 13 (128GB) Xiaomi Redmi 14C 4G (256GB) Samsung Galaxy A16 (128GB) iPhone 16 Pro Max (256GB) iPhone 15 (128GB) Honor X5B Plus 4G (256GB) Samsung Galaxy A26 (128GB) Xiaomi Redmi Note 14 5G (256GB) Motorola Moto G35 5G iPhone 16 (128GB)

El listado muestra el liderazgo sostenido de Apple, Samsung y Xiaomi, marcas que concentraron la mayor parte de las preferencias. En tanto, los equipos de origen chino continuaron ganando terreno, con tres modelos entre los diez más vendidos del año.

Los consumidores mostraron una marcada preferencia por pantallas superiores a 6,1 pulgadas, cámaras con doble o triple lente y baterías de al menos 5.000 mAh. Además, los procesadores de última generación se consolidaron como los más buscados, impulsados por el interés en funciones multitarea y desempeño eficiente.