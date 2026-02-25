Samsung acaba de anunciar su nueva serie de teléfonos Galaxy S26. Teléfonos que, según la compañía, están impulsados por las experiencias Galaxy AI más intuitivas, proactivas y adaptativas hasta ahora y diseñadas.

Esta nueva serie se compone de los modelos Galaxy S26, S26+ y S26 Ultra, los cuales comparten varias características, sobre todo en cuanto al diseño unificado entre los tres equipos, además de las experiencias de inteligencia artificial, desde la gestión de planes y la búsqueda de información hasta la captura y la mejora de contenidos.

Aunque, sin duda, la gran tecnología introducida este año es la «pantalla de privacidad», transformando al Galaxy S26 Ultra en el primer celular del mundo en contar con este tipo de tecnología en su pantalla. Todo de forma nativa, gracias a un trabajo conjunto entre software y hardware del equipo. ¿Y qué logra esto? La capacidad de ocultar toda la pantalla o secciones de esta para quienes están alrededor tuyo, dejando visible el contenido de lo que ves en el celular solo para ti cuando lo miras de frente.

Ya conocimos al Galaxy S26 Ultra

Gracias a la invitación de Samsung, como OhMyGeek! estamos en San Francisco y participamos del evento Unpacked, teniendo la oportunidad de ya contar con el teléfono, además de verlo previamente a su lanzamiento mundial. Esto nos permitió crear un video de las primeras impresiones del S26 Ultra que se encuentra disponible en nuestro canal de YouTube, además de estar embebido al inicio de este artículo.

De igual forma, y ya más en el apartado más técnico, el modelo más poderoso de la serie y de todos los celulares de la surcoreana, tiene modificaciones bien importantes a su generación anterior. Por ejemplo, la inclusión del procesador Snapdragon 8 Elite Gen 5 Mobile Platform para Galaxy, lo que significa un 19 % más de rendimiento al S25 Ultra. Incluyendo una mejora del 39 % en el rendimiento de la NPU que potencia las funciones de Galaxy AI.

Otra cosa de la que Samsung hace eco es la mejora térmica de todo este dispositivo. Galaxy S26 Ultra presenta una cámara de vapor rediseñada con material de interfaz térmica ubicado a lo largo de los lados del procesador, lo que permite que el calor se distribuya de manera más eficiente en una superficie más grande.

¿Qué hay de las cámaras?

Samsung contó que incluyó nuevas tecnologías de IA y de procesamiento de imagen que mejoran las capturas de fotografías y videos. Por ejemplo, la función Nightography Video mejorada mantiene las imágenes más nítidas y vibrantes incluso en escenas con poca luz, ya sea grabando conciertos en interiores o captando momentos alrededor de una fogata después del atardecer.

Las capturas de video también mejoran gracias a las capacidades de Super Steady, que añaden una opción de bloqueo horizontal para mayor estabilidad y para facilitar un encuadre consistente, incluso en senderos irregulares o actividades de ritmo rápido.

En el detalle técnico de los lentes, nos encontramos con que el «Ultra» cuenta con un lente 50MP Ultra-Wide Camera (F1.9), un 200 MP Wide Camera (2x Optical Quality Zoom, F1.4), un 50MP Telephoto Camera (10x Optical Quality Zoom, 5x Optical Zoom, F2.9) y un 10MP Telephoto Camera (3x Optical Zoom, F2.4). En cuanto a la cámara frontal y selfie, esta es de 12MP (F2.2).

Otros detalles técnicos del Galaxy S26 Ultra, los encuentran a continuación:

(toca la imagen para agrandarla)

Precio en Chile del Galaxy S26 Ultra

Galaxy S26 Ultra, Galaxy S26 Plus y S26 estarán disponibles en preventa en Chile desde el 25 de febrero. La serie Galaxy S26 presenta un diseño unificado en todos los modelos, con opciones de color compartidas que incluyen Cobalt Violet (Violeta Cobalto), Blanco, Negro y Sky Blue (Azul Cielo), junto con los colores exclusivos en línea Pink Gold (Oro Rosa) y Silver Shadow (Plata).

¿Sus valores de venta? La versión de 256 GB del Galaxy S26 Ultra estará disponible desde un precio referencial de $1.549.990 CLP. Por su parte, el Galaxy S26 Plus de 256 GB tendrá un valor desde los $1.349.990 CLP, mientras que el Galaxy S26 de 256 GB partirá en los $1.109.990 CLP.