Durante su participación en la MWC 2026 de Barcelona, Vivo presentó al X300 Ultra y confirmó que su nuevo modelo insignia se lanzará en mercados internacionales más adelante este año. El anuncio incluyó la demostración de un notable teleobjetivo externo de 400 mm equivalentes desarrollado junto a ZEISS (Telephoto Extender Gen 2 Ultra) y una serie de accesorios orientados a fotografía y video, siendo la primera vez que un modelo Ultra de la marca se venda fuera de China.

El fabricante indicó que se trata del único extensor telefoto de 400 mm en la industria de los teléfonos inteligentes. El accesorio fue codiseñado con ZEISS bajo estándares APO y es compatible con el sensor telefoto de 200 megapíxeles del X300 Ultra.

Según la información oficial, el sistema permite capturas con salida óptica completa de 200 MP y puede alcanzar un recorte digital equivalente a 1.600 mm. Además, incorpora estabilización óptica de imagen descrita como de nivel gimbal y tecnología de enfoque con seguimiento de movimiento.

Vivo también señaló que el sensor telefoto es de 1/1,4 pulgadas, lo que permite disparos de hasta 30 aumentos (aproximadamente 800 mm) conservando altos niveles de detalle. El accesorio ofrece alrededor de 8x respecto al campo de visión nativo y aproximadamente 16,6 X en términos equivalentes.

Accesorios profesionales y expansión global del X300 Ultra

Junto al teleobjetivo, vivo también presentó una Camera Cage desarrollada con SmallRig. El armazón incluye múltiples monturas cold shoe, puertos de liberación rápida y un agarre doble para mayor estabilidad. Integra botones físicos dedicados para disparo y zoom, además de un ventilador de refrigeración multinivel para sesiones prolongadas de grabación.

El sistema admite grabación en Log, previsualización con LUT activa y compatibilidad nativa con ACES (Academy Color Science), lo que facilita la integración en flujos de trabajo profesionales en programas como DaVinci Resolve o Final Cut Pro. El archivo grabado se mantiene en Log sin edición aplicada.

Lamentablemente, Vivo no entregó el precio ni especificaciones completas del dispositivo, aunque confirmó que el X300 Ultra será el primer modelo Ultra de la serie X en comercializarse a nivel global, incluyendo los mercados europeos donde ya opera la marca. La compañía anticipó que compartirá más detalles sobre el teléfono próximamente y nosotros (OhMyGeek!) ya consultamos a Vivo Chile por su disponibilidad en nuestro país.