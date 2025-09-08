Los fabricantes de celulares nos han estado diciendo durante el último año que el rol de la actual de la inteligencia artificial busca facilitar la vida de las personas a través de los móviles y sus ecosistemas. Una tecnología que permite al sistema aprender de las rutinas del usuario para anticipar sus necesidades, como sugerir aplicaciones o activar modos específicos según el contexto.

Sobre esta evolución conversamos en el primer capítulo de «OhMyGeek! ECHO» con Andrea Molina, Marketing & PR Manager en HONOR Chile. La ejecutiva explica que la IA en los dispositivos de la marca opera principalmente de manera local, sin depender de la nube, para personalizar la experiencia.

La IA en los celulares como un asistente proactivo

Molina profundiza en que la inteligencia artificial funciona como un asistente que aprende qué aplicaciones se utilizan en ciertos momentos del día y las prepara para un acceso más rápido. De esta forma se optimiza el rendimiento y la eficiencia de los celulares.

Esta capacidad de aprendizaje también se extiende a la gestión de la energía. El sistema identifica los patrones de uso para administrar la batería de forma inteligente, asegurando que dure toda la jornada al anticipar los momentos de mayor y menor demanda energética.

¿Solo una estrategia de venta?

Frente al tópico principal de esta entrevista, que es discutir si la IA en celulares es útil u puro humo (o marketing), Molina afirma que su valor es real y tangible. Comenta que la tecnología ya está integrada en la cámara de los celulares para reconocer escenas y ajustar automáticamente los parámetros, logrando mejores fotografías sin intervención del usuario.

Menciona además la función «Magic Portal», que simplifica tareas cotidianas. Al arrastrar un texto, como una dirección, hacia una aplicación de mapas, la IA inicia la navegación de forma inmediata. Este tipo de interacciones demuestra, según la ejecutiva, cómo la inteligencia artificial aporta un beneficio concreto y funcional en el uso diario.