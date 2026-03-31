Desde el 27 de marzo pasado, Sony suspendió la aceptación de pedidos de tarjetas SD y tarjetas CFexpress, una medida que afecta a distribuidores y consumidores debido a la escasez global de memoria semiconductora, lo que limita la capacidad de producción y suministro de estos dispositivos.

La decisión fue comunicada por Sony Marketing en su sitio oficial en Japón, donde explicó que la demanda supera la oferta disponible y que la situación se mantendrá «por el momento», sin un plazo definido para retomar los pedidos. La suspensión incluye tanto ventas a tiendas autorizadas como compras directas en Sony Store.

Tarjetas SD y CFexpress en pausa

Esta contrariedad abarca casi todo el catálogo de almacenamiento de la compañía. Según el listado oficial, quedaron afectados modelos CFexpress Type A y Type B, así como múltiples líneas de tarjetas SD, incluidas variantes de alto rendimiento como la serie TOUGH y otras de gamas medias y básicas.

El recorte alcanza a capacidades que van desde 64 GB hasta 1920 GB, lo que evidencia que la interrupción no se limita a productos específicos sino a prácticamente toda la oferta. Solo permanecen en producción algunas excepciones, como una tarjeta CFexpress Type B de 960 GB y una línea básica de SD de baja gama.

La empresa indicó que evaluará la reanudación de los pedidos en función de la evolución del suministro y que informará cualquier cambio en las páginas oficiales de producto. Eso sí, aunque la producción y los pedidos se detuvieron, aún existen unidades en las tiendas. El inventario disponible seguirá vendiéndose hasta agotarse, sin reposición prevista mientras continúe la suspensión.

La escasez responde a un déficit global de memoria y otros componentes, vinculado al aumento de la demanda en sectores como los centros de datos para inteligencia artificial. Este escenario también elevó los precios y redujo la disponibilidad de distintos dispositivos de almacenamiento.