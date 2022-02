Presentado hace sólo semanas en la feria CES 2022 en Las Vegas, LG se puso las pilas y rápidamente inició la venta de StanbyME en Chile. Un pseudo televisor que se desplaza de forma inalámbrica para acompañarte a los rincones de tu hogar.

¿Pseudo? Sí, al menos para nosotros. Dejando las cosas bien claras, un televisor es un aparato que permite recepción y reproducción de señales de televisión. StanbyME no lo hace. LG lo presenta como un televisor, pero este no tiene un sintonizador y por ende no capta las señales de aire de un canal. Por lo mismo, es más una pantalla inteligente con ruedas.

Publicidad

Esta tiene un tamaño de 27 pulgadas -con resolución FULL HD (IPS)- y se mueve gracias a su base con ruedas. Se mantiene energizada gracias a una batería incorporada que se une al soporte móvil, entregando tres horas de visualización antes de recargar (se puede usar enchufada). También cuenta con un sistema de acomodación que permite girar e inclinar la pantalla de forma horizontal y vertical, teniendo una altura ajustable.

Y si no detecta canales, ¿cómo veo contenidos? Bueno, lo que veas en el televisor puede ser un espejo de lo que transmitas desde un dispositivo móvil con Android o iOS, además de poder ver contenidos online gracias a su conectividad Wi-Fi. Y por último, conectar otros aparatos a través de cables USB o HDMI. Aunque esto -probablemente- haría perder su condición de movible e inalámbrico.

En esta pantalla también podrás interactuar de forma táctil. Y su sistema operativo, WebOs, se adapta a una versión más parecida a un Android TV que a la interfaz tradicional de un televisor para privilegiar este modo de Apps y complementos externos que podrás conectar para reflejar lo que quieras ver.

Físicamente su cubierta trasera está revestida con tela de textura y tiene un acabado de color beige puro. Cuando no lo usas para ver contenidos, puede quedar en ‘modo ambiente’ mostrando obras de arte, fotos o un calendario con reloj. Sí, igual que los televisores ‘life style’ de Samsung.

Nuestro país es el primer y único de Latinoamérica en comercializar el producto para el público. StanbyME en Chile ya está disponible para la venta a través de la tienda oficial de LG, a un precio referencial de $799.990 CLP.