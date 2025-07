Durante el «Latam Visual Display Seminar», evento organizado por Samsung y al que asistimos como OhMyGeek!, ejecutivos de la compañía insistieron en una idea que repitieron en diversas instancias: sus televisores QLED cuentan con certificaciones técnicas reales que avalan el uso de puntos cuánticos. Para sustentar ese mensaje, presentaron comparaciones directas con modelos de otros fabricantes y destacaron que no todos los dispositivos etiquetados como QLED lo son en términos prácticos. Incluso, mencionaron la existencia de una demanda colectiva en Estados Unidos contra TCL, donde se acusa a esta empresa de comercializar productos bajo la categoría QLED sin contar con la tecnología necesaria para respaldarlo.

En la demostración realizada por Samsung, se expusieron diferencias en saturación de color y precisión cromática entre un panel QLED certificado y uno que, pese a tener esa etiqueta, no presentó el mismo desempeño. De forma paralela, los representantes de la marca destacaron sobre la certificación otorgada por TÜV Rheinland, entidad alemana que validó que los televisores QLED de Samsung cumplen con el estándar IEC 62595-1-6. Esta norma exige que la pantalla cuente con una unidad de conversión de luz basada en puntos cuánticos reales y que los colores primarios estén claramente definidos.

QLED como concepto en disputa: TCL enfrenta demanda en EE. UU.

La advertencia de Samsung en su presentación no fue anecdótica. En febrero de 2025 se presentó una acción judicial en el estado de California contra TTE Technology Inc., más conocida como TCL, acusada de prácticas engañosas por comercializar televisores con supuesta tecnología QLED que no contenían puntos cuánticos en cantidades suficientes, o simplemente no los tenían. La demanda, liderada por un consumidor que compró un modelo 55Q651G, afirma que este tipo de productos fueron promocionados como QLED pero sin cumplir los requisitos técnicos mínimos para ofrecer los beneficios reales de esa tecnología.

Primera parte de la demanda contra TCL.

Según documentos judiciales, laboratorios independientes como SGS e Intertek analizaron modelos como el C655 y C755, detectando que no contenían trazas de indio ni cadmio, dos elementos químicos indispensables para generar puntos cuánticos. El texto también explica que, aunque los televisores sí funcionaban con retroiluminación LED, no incorporaban la capa de film que contiene los nanocristales necesarios para producir colores más puros, una característica clave en un panel QLED.

La acción legal plantea que TCL incurrió en fraude, publicidad engañosa y competencia desleal, además de enriquecimiento injusto, por cobrar precios premium por una tecnología que, según las pruebas presentadas, no estaba efectivamente implementada. Como respuesta a este tipo de situaciones, Samsung buscó diferenciarse a través de la transparencia técnica, dejando en claro que sus televisores usan puntos cuánticos en una concentración de 3000 ppm y están construidos con materiales inorgánicos como el fosfuro de indio, libre de cadmio.