La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas firmó un acuerdo multianual con YouTube que otorgará a la plataforma los derechos globales exclusivos para transmitir los Oscars desde 2029 hasta 2033. Con este convenio, el evento más reconocido del cine mundial dejará su histórica relación con ABC, cadena que ha emitido la ceremonia desde 1976, y pasará a un modelo de transmisión digital y gratuita disponible para más de dos mil millones de usuarios en todo el mundo.

Durante los próximos tres años, Disney y ABC mantendrán los derechos de emisión hasta la edición número 100, prevista para 2028. A partir de la edición 101, el evento se podrá ver en directo y sin costo en YouTube a nivel internacional y, en Estados Unidos, también mediante YouTube TV. El acuerdo incluye la cobertura de la alfombra roja, el acceso al Governors Ball y material detrás de cámaras, además de contenidos adicionales de la Academia.

Los Oscars y todo el contenido de la Academia llegan a YouTube

El pacto contempla que YouTube sea el hogar digital exclusivo no solo de la ceremonia principal, sino también de otras actividades institucionales de la Academia, como los Governors Awards, el anuncio de nominaciones, el almuerzo de nominados, los Student Academy Awards y los premios científicos y técnicos. El canal oficial de los Oscars alojará también entrevistas con cineastas, programas educativos, pódcast y series especiales.

Dentro del acuerdo se integra una colaboración con Google Arts & Culture, destinada a digitalizar parte de la Academy Collection, el archivo cinematográfico más grande del mundo con más de 52 millones de piezas. Esta iniciativa permitirá ofrecer acceso en línea a exposiciones y programas del Academy Museum of Motion Pictures, con el objetivo de crear un centro global de referencia para los aficionados al cine.

Los directivos de la Academia, Bill Kramer y Lynette Howell Taylor, señalaron que el acuerdo responde al carácter internacional de la institución y a su interés por ampliar el alcance de sus actividades a la audiencia más amplia posible. Por su parte, Neal Mohan, director ejecutivo de YouTube, destacó que la colaboración mantendrá la herencia del evento y acercará la celebración cinematográfica a nuevas generaciones en todo el mundo.

El cambio se produce en un contexto de disminución sostenida en la audiencia televisiva de los premios y del crecimiento del consumo de contenidos en plataformas digitales. En 2025, la ceremonia atrajo 19,7 millones de espectadores en ABC, una cifra inferior a los niveles de décadas anteriores. Con su traslado a YouTube, los Oscars se convierten en la premiación más relevante en abandonar la televisión abierta y apostar por un formato de transmisión global en línea.