Hoy la FIFA y YouTube anunciaron una alianza para la próxima Copa Mundial de Fútbol 2026, en la cual la plataforma de video se convertirá en socio oficial y «plataforma preferente» para la distribución de contenidos del torneo. El acuerdo implica que YouTube será una de las formas de acceso digital al campeonato, e incorpora a creadores de contenidos y refuerza la presencia del evento en entornos en línea, sin modificar el esquema tradicional de transmisiones por televisión.

Recordemos que la FIFA es muy dura con quienes comparten contenido televisado de la Copa Mundial de Fútbol en redes sociales, teniendo empresas especializadas en reconocimiento automático de contenido para solicitar la baja de clips que son compartidos a pocos minutos de publicarse en línea. Algo que también ocurre con las Olimpiadas y que te venimos contando hace años.

Distribución digital de la Copa Mundial de Fútbol

Ahora, volviendo al convenio con YouTube y como parte de este acuerdo, los socios de medios con derechos podrán utilizar YouTube para publicar contenido oficial del torneo. Entre las opciones confirmadas está la transmisión en directo de los primeros 10 minutos de cada partido, una medida orientada a redirigir a los espectadores hacia las emisiones completas en servicios autorizados.

Además, se habilitará la publicación de partidos completos seleccionados, junto con resúmenes extendidos, material detrás de escena y contenido bajo demanda. También se integrará el archivo digital de la FIFA, que incluye encuentros históricos y otros momentos relevantes disponibles en la plataforma.

Esta estrategia para el torneo venidero no es la única. En enero de 2026, la FIFA designó a TikTok como plataforma preferente para la cobertura digital del torneo. Ese acuerdo permite a los socios compartir fragmentos de los partidos, producir contenido exclusivo y acceder a herramientas de monetización dentro de la aplicación, además de incorporar un espacio dedicado al campeonato con funciones interactivas.

Creadores y alcance sin cambios en transmisiones

El acuerdo con YouTube incorpora a una red global de creadores que podrá trabajar con imágenes del torneo para generar contenido propio, como análisis, reacciones y coberturas desde distintas perspectivas. También tendrán acceso a material del archivo oficial bajo condiciones definidas por la organización.

En paralelo, el convenio con TikTok contempla programas de acceso para creadores, incluyendo acceso a entrenamientos, conferencias de prensa y otros espacios vinculados al torneo, con el objetivo de ampliar la difusión en redes sociales.

Pese a la expansión digital, la Copa Mundial de Fútbol mantendrá su modelo tradicional de transmisión. Los partidos completos seguirán disponibles a través de cadenas con derechos en cada país. En Estados Unidos, por ejemplo, las emisiones estarán a cargo de Fox y FS1, tanto en televisión como en servicios de streaming asociados. Mientras que en Chile la transmisión en televisión abierta está a cargo de Chilevisión y en televisión por cable, más streaming, a cargo de DSports y DGO (Directv).