FIFA designó a TikTok como su primera «plataforma preferente» de contenido en redes sociales para la Copa del Mundo 2026. Un acuerdo que permitirá a la App compartir partes de los partidos y producir material exclusivo durante el torneo que se disputará del 11 de junio al 19 de julio en Estados Unidos, Canadá y México.

Los socios oficiales de medios de FIFA podrán retransmitir fragmentos de los 104 partidos a través de un centro especial en la aplicación. Aunque la federación no precisó la duración de esos clips, el acuerdo incluye también la difusión de videos seleccionados y producidos por la propia FIFA, junto con la posibilidad de monetizar las transmisiones mediante las herramientas publicitarias de TikTok.

Nuevas interacciones para la Copa del Mundo 2026

El convenio, vigente hasta finales de 2026, incorpora un hub dedicado de TikTok para el torneo, impulsado por la función TikTok GamePlan, que integrará información de entradas, horarios y opciones de participación mediante stickers, filtros y funciones de gamificación. Según la red social, los usuarios que consumen contenido deportivo en la plataforma son un 42% más propensos a seguir las retransmisiones en directo.

Además, FIFA y TikTok crearán un programa internacional para creadores de contenido, que brindará acceso a conferencias de prensa, entrenamientos y otros espacios restringidos. Un grupo más amplio de creadores podrá utilizar y reinterpretar material de archivo oficial de la organización, lo que ampliará la presencia digital de la competición. FIFA confirmó que se aplicarán políticas de protección de propiedad intelectual y antipiratería en todas las publicaciones.

El secretario general de FIFA, Mattias Grafström, señaló que el objetivo es compartir la experiencia del torneo con el mayor número posible de fanáticos y adaptar la forma en que el fútbol se distribuye y promociona. Por su parte, James Stafford, responsable global de contenido de TikTok, destacó que la plataforma busca conectar a las nuevas generaciones de seguidores, especialmente jóvenes y mujeres, con el evento mediante formatos digitales que amplíen la interacción más allá de los 90 minutos de juego.