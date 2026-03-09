ASUS anunció la disponibilidad del NUC 16 PRO, un mini PC compacto pensado para tareas de inteligencia artificial que incorpora procesadores Intel Core Ultra Series 3 y capacidades de cómputo de hasta 180 TOPS. El equipo, que se mostró previamente durante CES 2026, está pensado para desarrolladores, creadores de contenido y entornos empresariales que requieren procesamiento local de IA y alto rendimiento en equipos de formato reducido.

El dispositivo es parte de la categoría Copilot+ PC y puede configurarse con procesadores que llegan hasta el Intel Core Ultra X9 388H, aunque también existe una variante con Core Ultra X7 358H, ambos pertenecientes a la arquitectura Panther Lake. Estos chips combinan CPU, GPU y NPU para acelerar aplicaciones de inteligencia artificial y tareas intensas de computación.

La versión ‘gama alta’ viene con gráficos Intel Arc B390 de 12 núcleos Xe, lo que permite ejecutar aplicaciones creativas, procesamiento multimedia y juegos a 1080p sin necesidad de una GPU dedicada. Además, la arquitectura incorpora una NPU capaz de alcanzar 50 TOPS, mientras que el rendimiento combinado del sistema llega a 180 TOPS al sumar CPU, GPU y NPU.

El equipo admite hasta 96 GB de memoria LPDDR5x, con velocidades que pueden alcanzar 9600 MT/s, y ofrece almacenamiento mediante unidades M.2 PCIe 5.0, junto con una ranura adicional PCIe 4.0 para expansión. Algunas configuraciones incluyen 32 GB de RAM y SSD de 1 TB, aunque la disponibilidad depende del país o mercado.

Conectividad y diseño compacto del NUC 16 PRO

Este mini PC utiliza un chasis de 0,7 litros con dimensiones aproximadas de 144 × 122 × 41 mm y un peso cercano a 720 gramos. El diseño incorpora un sistema de refrigeración con dos ventiladores y varios heat pipes, pensado para mantener el rendimiento durante cargas de trabajo prolongadas.

En conectividad, el sistema integra Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0 y dos puertos Ethernet de 2.5 Gigabit, además de Thunderbolt 4, HDMI 2.1 y múltiples puertos USB 3.2 Gen 2. El equipo también admite configuraciones de hasta cuatro pantallas 4K y dispone de un chasis con acceso sin herramientas para facilitar actualizaciones de almacenamiento.

Una variante del NUC 16 PRO que viene equipada con Intel Core Ultra X7 358H, 32 GB de RAM y 1 TB de almacenamiento, apareció a la venta en China por 10.999 yuanes (alrededor de $1.600 dólares). El producto se ofrecerá en distintas configuraciones, con precios que varían según el procesador, la memoria y el almacenamiento incluidos.