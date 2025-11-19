DJI acaba de ampliar su catálogo con la nueva Osmo Action 6, una cámara de acción que introduce un sistema de apertura variable de f/2.0 a f/4.0, una innovación inédita en este tipo de dispositivos. El modelo llega con un sensor cuadrado de 1/1.1 pulgadas y grabación 4K hasta 120 cuadros por segundo, mejoras que apuntan a un público profesional que busca mayor control de exposición y calidad en entornos de poca luz.

La cámara inicialmente fue mostrada en la feria IFA 2025 y marca un cambio en la estrategia de la compañía al incorporar ajustes avanzados más cercanos a una cámara de vlog o de cine compacto. Y el nuevo sistema óptico permite obtener una mayor profundidad de campo y un mejor rendimiento en escenas nocturnas, dos áreas en las que los modelos anteriores, como la Osmo Action 5 Pro, tenían limitaciones.

Claves técnicas de la Osmo Action 6

El mecanismo de apertura ajustable permite alternar entre modos automáticos y fijos. En Auto, la cámara regula la apertura entre f/2.0 y f/4.0 según las condiciones de luz. También ofrece opciones específicas como el modo Starburst, que genera efectos de destellos con fuentes luminosas puntuales, y el modo Large Aperture, pensado para capturas con fondo desenfocado o grabaciones nocturnas.

El sensor cuadrado de 1/1.1 pulgadas representa otro salto importante respecto al anterior de 1/1.3. Su diseño permite registrar videos en formato 4K Custom (3.840 x 3.840 píxeles), que pueden recortarse sin pérdida de resolución para publicaciones verticales u horizontales. Además, ofrece 13,5 pasos de rango dinámico y grabación en 10 bits D-Log M, ampliando las posibilidades de gradación de color en posproducción.

En el apartado de rendimiento, la Osmo Action 6 incluye el modo SuperNight, que combina una apertura amplia con reducción de ruido asistida por inteligencia artificial para mejorar la nitidez en condiciones extremas de baja iluminación. También puede capturar video 1080p a 240 fps para efectos de cámara lenta y soporta estabilización RockSteady 3.0+, además de modos HorizonSteady y HorizonBalancing para mantener el horizonte nivelado en movimiento.

Diseño, accesorios y disponibilidad limitada

Con un cuerpo de 149 gramos, doble pantalla OLED táctil de alta luminosidad y resistencia al agua hasta 20 metros sin carcasa, el nuevo modelo mantiene la ergonomía de generaciones previas. Su batería de 1.950 mAh ofrece hasta cuatro horas de grabación a 1080p y puede recargarse al 80% en poco más de 20 minutos mediante carga rápida PD 3.0.

Entre los accesorios destacan un objetivo macro opcional con enfoque a 11 centímetros y un FOV Boost Lens que amplía el campo de visión hasta 182 grados. La cámara incluye 50 GB de memoria interna y compatibilidad con tarjetas microSD de hasta 1 TB.

La compañía confirmó que la Osmo Action 6 no estará disponible inicialmente en la tienda oficial de DJI en Estados Unidos, aunque sí podrá comprarse en Europa y otros mercados a través de distribuidores como Amazon y B&H Photo. Su precio parte de 379 euros en el paquete estándar y 479 euros en la versión Adventure Combo, que incluye tres baterías y cargador múltiple.