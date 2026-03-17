Siendo promocionado como una solución de audio orientada a creadores de contenido, streamers y gamers que buscan mejorar la calidad de sus grabaciones y transmisiones, PRIMUS anunció la llegada al mercado chileno del kit de micrófono profesional ETHOS150KT. Un dispositivo que combina un micrófono de condensador, brazo articulado metálico y accesorios diseñados para optimizar la captura de voz y la ergonomía del espacio de trabajo.

El núcleo del ETHOS150KT es un micrófono de condensador (modelo: PMI-150KT) con patrón polar cardioide, diseñado para aislar la voz y reducir el ruido ambiental. Incorpora control de ganancia, control de volumen y un botón de silencio con activación directa, además de un sistema de cancelación de ruido.

Según la compañía, el equipo alcanza una resolución de grabación de 192 kHz y una resolución de reproducción de 24 bits. También registra una relación señal/ruido de 78 dB y una respuesta de frecuencia que va de 30 Hz a 20 kHz.

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El kit incluye un soporte antivibración y un filtro antipop que ayudan a reducir interferencias físicas y de aire que proviene de nuestras bocas, y mejorar la claridad en frecuencias altas. A esto se suma un brazo articulado de metal con abrazadera en C, diseñado para ofrecer estabilidad y ajuste flexible durante su uso.

Precio, disponibilidad y distribución del ETHOS150KT

El set de micrófono viene con iluminación LED multicolor, orientada a personalizar el entorno de uso, y mantiene compatibilidad con sistemas operativos Windows, macOS, Android, iOS y HarmonyOS, lo que amplía sus opciones de integración en distintos dispositivos. Sobre todo para quienes hacen streaming directamente desde dispositivos móviles.

En términos de conectividad, utiliza USB-C y se alimenta con entrada de 5V/1A. El kit incluye un cable USB-A a USB-C de 180 centímetros en caso de que necesites de otro conector. Además, incluye una garantía de dos años sobre sus componentes fabricados en ABS y metal.

El ETHOS150KT tiene un precio de $71.700 CLP y se encuentra disponible principalmente en tiendas de computación.



