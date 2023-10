MySpace, la plataforma que fue parte de la historia de Internet y las redes sociales, será el protagonista de un nuevo documental. Esta red social, que vio nacer y catapultar las carreras de artistas como My Chemical Romance, Lily Allen y Katy Perry, será retratada en una cinta que promete revivir la nostalgia de una generación.

Una mirada al pasado digital

Fundada en 2003, MySpace, se convirtió en un fenómeno entre adolescentes y amantes de la música. Durante su apogeo, fue el sitio de referencia para descubrir nuevos talentos y conectar con artistas emergentes. Sin embargo, con la llegada de Facebook, su popularidad comenzó a decaer, siendo posteriormente adquirida por Justin Timberlake y Specific Media.

Publicidad

El documental, que está siendo producido por Gunpowder & Sky y The Documentary Group, contará con la dirección de Tommy Avallone, conocido por sus trabajos como «I Love You, You Hate Me» y «The Bill Murray Stories: Life Lessons Learned from a Mythical Man».

Protagonistas y testimonios en MySpace

El filme promete reunir a los líderes originales de MySpace, Tom Anderson y Chris DeWolfe, junto con los actuales propietarios, Viant Technology, dirigido por Tim y Chris Vanderhook. Además, contará con testimonios de parte del equipo original de la empresa y de numerosas celebridades que iniciaron sus carreras en la plataforma.

¿Cómo olvidar a Tom si era tu primer amigo automáticamente en MySpace?

Van Toffler, CEO de Gunpowder & Sky, recordó la influencia de la plataforma social en la industria musical y cómo esta red social logró construir una conexión sin filtros entre músicos y fans: «sin MySpace, no existirían plataformas como TikTok, Facebook, YouTube o Instagram», afirmó Toffler.

Publicidad

Por su parte, Avallone compartió su experiencia personal con la plataforma, mencionando que fue en MySpace donde comenzó a hablar con quien ahora es su esposa: «antes de que nuestros teléfonos tomaran el control de nuestras vidas, el Internet era divertido, no una responsabilidad», añadió el director.

Aunque aún no se ha anunciado una fecha de lanzamiento para el documental, los fanáticos y curiosos de la era digital esperan con ansias este viaje al pasado, que promete revivir los días dorados de una de las primeras redes sociales que marcó a toda una generación.