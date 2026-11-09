¡Quedó la grande! Esto porque el directorio de Nvidia abrió una investigación independiente sobre su CEO, Jensen Huang, al conocerse reportes de que mantuvo una relación amorosa con una presunta espía china.

Este anuncio provocó una caída del 5,2 % en las acciones de la compañía antes de la apertura de Wall Street y dejó dudas entre los inversionistas sobre la continuidad del empresario al mando del mayor fabricante de chips para inteligencia artificial, valorado en 4,5 billones de dólares.

En un correo enviado a los trabajadores, Huang admitió que le fue infiel a su esposa, pidió disculpas a su familia y asumió toda la responsabilidad por fallarles a los empleados, socios y accionistas. Aseguró que colaborará en todo con la revisión de la junta directiva, la cual adelantó que no tiene motivos para creer que la seguridad nacional o los secretos de la empresa estén comprometidos.

Las agencias de inteligencia de Estados Unidos identificaron a la mujer como Alice Huang, también llamada Huang Le, una ejecutiva de la empresa de centros de datos MegaSpeed, con sede en Singapur. Los servicios de seguridad vigilaban sus comunicaciones tras concluir que pasaba información al gobierno de Beijing, aunque aún se desconoce qué datos entregó o qué valor tenían.

Carta de Jensen Huang a los empleados de Nvidia.

Durante ese monitoreo, los agentes detectaron sus mensajes con un ciudadano estadounidense y luego descubrieron que se trataba del propio Huang mediante un proceso conocido como desenmascaramiento. MegaSpeed contrató asesores legales externos el mes pasado para hacer su propia investigación interna.

Las exigencias a Nvidia a nivel político

El gobierno estadounidense sabía de este vínculo desde el año pasado, cuando el presidente Donald Trump recibió un informe de inteligencia sobre las actividades de la ejecutiva china. Durante la primavera pasada, el secretario de Estado, Marco Rubio, supervisó además un memorando que advertía a la Casa Blanca sobre la relación entre ambos.

Ayer domingo le preguntaron a Trump por esta situación y dijo que no había hablado con el empresario desde que se conoció la investigación, pero descartó que debiera haber actuado antes. Además, calificó a Huang como un hombre honorable y defendió su trabajo por el país.

Todas estas imágenes fueron restacadas de las redes sociales de Alice Huang.

En el Congreso, los líderes republicanos de tres comités de la Cámara de Representantes enviaron una carta a Huang la semana pasada para pedirle que declare a finales de mes sobre los protocolos de seguridad de la firma frente al espionaje extranjero. El caso ocurre meses después de que la administración de Trump autorizara en enero a la compañía a vender en China sus procesadores H200 bajo ciertas condiciones, tras haber estado restringidos por Washington.

La respuesta de China

Desde Beijing, el Ministerio de Asuntos Exteriores negó cualquier operación de espionaje contra el empresario. Su portavoz, Guo Jiakun, declaró que las acusaciones sobre espías chinos carecen de fundamento y buscan difamar al país.

La baja bursátil de la compañía arrastró este lunes a otros fabricantes estadounidenses de semiconductores como Intel, Marvell, Qualcomm y Arm, cuyas acciones retrocedieron más de un 1 % en las operaciones previas a la apertura del mercado.