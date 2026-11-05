Con urgencia se busca retirar del mercado a 634.759 baterías recargables en Estados Unidos y unas 35.400 en Canadá que usan los parlantes Bluetooth portátiles S1 Pro y S1 Pro+ de Bose. La empresa y la Comisión de Seguridad de Productos del Consumidor de Estados Unidos (CPSC) advirtieron que estas pueden sobrecalentarse y prenderse fuego, por lo que pidieron dejar de usarlas de inmediato.

Según una publicación de la CPSC, la marca recibió siete reportes de baterías que se derritieron, echaron humo o se incendiaron. Seis de esos casos dejaron daños materiales, aunque hasta ahora no hay heridos. Como el problema está solo en la batería extraíble, quienes tengan un parlante pueden seguir ocupando su S1 Pro y S1 Pro+ enchufados a la corriente una vez que saquen la batería del equipo.

Estas baterías, fabricadas en China e importadas por Bose Corporation en Massachusetts, se vendieron entre diciembre de 2017 y julio de 2026 en tiendas físicas y webs como Amazon, Best Buy, Walmart y la propia Bose. Y estas podrían haber sido incluida con los parlantes o compradas por separado como repuesto por entre $100 USD y $160 USD.

Cómo saber si la batería de tu S1 Pro está afectada

Tanto S1 Pro y S1 Pro+ se venden en distintos países fuera de EE. UU. y Canadá. Por ejemplo, en Chile, actualmente S1 Pro+ está a la venta en prácticamente todas las principales tiendas retail del país, pero hay que aclarar que, de igual forma, no todas las baterías vendidas (con o sin el parlante) tienen esta falla.

Por lo mismo, la recomendación es que cada dueño debe revisar la suya en casa. Para hacerlo, hay que apagar el parlante, desenchufarlo de la corriente, soltar los dos tornillos de la tapa inferior y tirar de las lengüetas para sacar la batería.

Con la pieza afuera, se debe mirar el número de serie de 17 dígitos impreso en la etiqueta inferior, justo debajo del código de barras. Bose dijo en un instructivo que el parlante y la batería tienen códigos distintos y que es necesario revisar el de la batería: las unidades con riesgo de incendio empiezan con los seis dígitos 083723, 078352, 084105, 078591, 078592, 084106 o 086409. Si el código parte con otros números, la batería es segura y se puede seguir usando sin problemas.

Cambio gratis y dónde botar las unidades con falla

Quienes tengan una batería incluida en esta lista deben ingresar el código de 17 dígitos en la página de soporte de Bose para pedir un repuesto nuevo sin costo. En los países o regiones donde el formulario web no esté disponible, hay que comunicarse directamente con el servicio al cliente de la marca, o llamar en Estados Unidos al número gratuito 800-278-1083 de lunes a sábado.

Para deshacerse de las baterías malas, tanto la CPSC como Bose advierten que no se deben tirar a la basura, a los contenedores de reciclaje de la calle ni a los buzones para pilas usadas, debido a su alto riesgo de incendio. Una vez que se comuniquen con la marca, también es recomendable pedir instrucciones para este proceso.