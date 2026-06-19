Google puso a la venta oficialmente a su nuevo parlante «Google Home Speaker», un equipo inteligente que desecha a Google Assistant y se concentra en Gemini para su funcionamiento completo. Este, si bien fue anunciado el año pasado, recién comenzará a venderse el 25 de junio por $99,99 USD.

El nuevo parlante inteligente es el regreso de la compañía a esta categoría tras varios años sin lanzar un nuevo altavoz doméstico y, al mismo tiempo, coincide con la decisión de retirar del mercado los modelos Nest Mini y Nest Audio.

La preventa arrancó el 17 de junio y la empresa describió al equipo como el primer dispositivo de audio diseñado específicamente para Gemini for Home. Además de traer nuevas funciones de inteligencia artificial, el parlante llega con seis meses incluidos de Google Home Premium para nuevos usuarios, una suscripción que incluye capacidades adicionales para Gemini.

Google Home Speaker apuesta 100 % por Gemini

Sin duda, el principal y más evidente cambio frente a generaciones anteriores es la integración de Gemini como asistente predeterminado. Según Google, el sistema puede comprender lenguaje natural, mantener el contexto de una conversación, procesar correcciones durante una orden y ejecutar varias acciones dentro de una misma solicitud.

Entre las funciones destacadas se encuentran las conversaciones continuas sin necesidad de repetir el comando de activación, consultas más complejas que requieren varios pasos de razonamiento y la posibilidad de combinar órdenes para controlar dispositivos del hogar inteligente.

Eso sí, las capacidades más avanzadas quedan vinculadas a Google Home Premium, el servicio de suscripción de la compañía por el que deberás pagar $10 o $20 USD mensuales. ¿Y qué cosas trae esa suscripción? Entre ellas están Gemini Live para conversaciones más extensas, las búsquedas en el historial de cámaras Nest y los llamados Home Briefs, resúmenes de actividad registrados por dispositivos de seguridad compatibles.

El parlante incorpora procesamiento local mediante un procesador de cuatro núcleos y una unidad dedicada para tareas de inteligencia artificial. Parte de ese procesamiento se utiliza para mejorar el reconocimiento de voz y reducir el ruido de fondo.

Audio, diseño y el fin de la era Nest Audio

Google Home Speaker adopta un formato compacto cubierto por una tela tejida con materiales reciclados y estará disponible en los colores Hazel y Porcelain, además de Jade y Berry en Estados Unidos. Trae un anillo luminoso en la base que indica cuándo está escuchando, procesando o respondiendo solicitudes, junto con un interruptor físico para silenciar el micrófono.

En cuanto al audio, este da sonido de 360 grados para distribuir la reproducción de manera uniforme dentro de una habitación. El dispositivo utiliza un controlador de rango completo de 58 milímetros y puede emparejarse con otro parlante igual para lograr una configuración estéreo. También puede conectarse con un Google TV Streamer para funcionar como parte de un sistema de entretenimiento doméstico con sonido envolvente.

Si comparamos especificaciones, el nuevo modelo se ubica en una posición intermedia dentro de la línea de audio de Google. Es más, la compañía dice que entrega 2,5 veces más graves que el desaparecido Nest Mini.