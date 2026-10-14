Fujifilm anunció a la «Instax Square 2», una cámara instantánea que funciona con cuatro pilas AA y usa película de formato cuadrado. Un equipo que tiene exposición y flash automáticos, un espejo para autorretratos y tres modos de enfoque.

Esta ‘nueva cámara retro’ viene con un selector que permite modificar el tono de las fotos antes de capturarlas. La opción Warm añade tonos dorados, mientras que Cool entrega colores azulados. También es posible quitar los filtros para conservar el aspecto habitual de las imágenes Instax.

Junto con el equipo, Fujifilm lanzará también una nueva película llamada Soft Haze, que reduce la saturación y el contraste. La idea es obtener fotografías con colores menos intensos y un contraste reducido. La compañía describe sus resultados como imágenes con luces difuminadas y brillantes, además de sombras cálidas. Cada paquete de 10 exposiciones se venderá por $18,99 USD.

Diseño y características de la Instax Square 2

La cámara mantiene una distribución similar a la Instax Square SQ1, lanzada en 2020, pero con un cuerpo con bordes más redondeados. Pesa 450 gramos sin pilas ni película y mide 139 × 119,5 × 71 milímetros. Su lente tiene una distancia focal de 66,75 mm y una apertura de f/12,6. En la parte trasera tiene un visor óptico y, en el frente, un espejo para encuadrar autorretratos.

Un anillo alrededor del lente permite cambiar entre los modos Standard, Close-up y Landscape. El rango de enfoque va desde los 30 centímetros hasta el infinito. La cámara también ajusta automáticamente la exposición y el flash de xenón, sin que el usuario tenga que cambiar esos parámetros.

Fujifilm dice que las cuatro pilas AA te dejan utilizar la cámara por hasta 30 paquetes de película de 10 fotografías cada uno, lo que serían unas 300 exposiciones.

Instax Square 2 se venderá en tres colores: Slate Blue, Misty White y Brick Red. En Estados Unidos, su precio será de $119,95 dólares y estará en tiendas para fines de octubre.