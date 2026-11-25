La Primera Sala de la Corte de Apelaciones de Concepción rechazó el recurso de protección de una estudiante de Odontología de la Universidad del Desarrollo (UDD) en Chile, que buscaba anular su expulsión por copiar con ChatGPT en una prueba.

Con el fallo dictado el 24 de noviembre de 2026 (Rol N° 9.857-2026), la alumna queda fuera de la carrera de forma definitiva y sin pago de costas, después de que el tribunal descartara cualquier actuar ilegal o arbitrario de la universidad.

El episodio ocurrió el 26 de junio de 2026 durante la tercera prueba parcial presencial del ramo de Endodoncia. Ese día, el profesor a cargo sorprendió a la estudiante usando un iPad con una ventana abierta de ChatGPT para responder las preguntas, una falta que ella misma reconoció.

Dos semanas después, el 10 de julio de 2026, otro docente la descubrió usando su teléfono celular sin autorización durante una prueba parcial de Rehabilitación Oral. Por estas dos faltas, la universidad abrió un sumario disciplinario el 14 de julio bajo el artículo 7° de su Reglamento de Disciplina. El 18 de agosto, el Decano de la Facultad de Ciencias de la Salud resolvió expulsarla, sanción que la Comisión de Permanencia Universitaria confirmó por unanimidad el 25 de agosto después de rechazar el recurso de revisión de la alumna.

La copia con ChatGPT no fue lo único

Cuando fue sorprendida copiando, la estudiante ya cursaba la carrera con matrícula condicional hasta su titulación. La UDD le había aplicado ese castigo en agosto de 2025, junto con una amonestación verbal en su ficha curricular, después de un primer sumario abierto en junio de ese año por hostigar a una compañera y alterar la convivencia universitaria.

En diciembre de 2025 acumuló un segundo sumario por entregar un certificado médico falso para justificar una inasistencia, falta que le costó una censura por escrito y reprobar con nota 1,0. Ninguno de esos dos castigos fue apelado por la estudiante y ambos quedaron firmes.

Durante el juicio ante la Corte, el abogado de la UDD, Bruno Caprile Biermann, pidió rechazar el recurso argumentando que las sanciones anteriores no habían bastado para frenar sus faltas. El representante de la universidad agregó que en el tercer sumario se respetó su derecho a defensa, ya que la alumna fue notificada de los cargos y tuvo plazo para presentar descargos, pero no lo hizo.

Las excusas por el uso del celular

La estudiante reclamó que su expulsión era desproporcionada y que el artículo 8° del Reglamento de Disciplina también permitía aplicar castigos menores. Sobre el uso del celular en la prueba de Rehabilitación Oral, dijo que no estaba copiando, sino que contestó un llamado urgente de su madre y le mandó un mensaje para avisarle que estaba en examen.

El dictamen fiscal de la universidad sancionó el uso del teléfono como una falta independiente, sin acusarla de una segunda copia. Sin embargo, la Corte revisó los registros telefónicos y comprobó que las llamadas que la alumna usó como excusa ocurrieron minutos después de que el profesor le pidiera entregar el celular, además de que nunca probó haberle enviado el mensaje a su madre.

La estudiante también pidió considerar su arrepentimiento por usar ChatGPT y su trayectoria académica, asegurando que ya iba en cuarto año de Odontología. Al revisar su ficha curricular, el tribunal constató que en realidad tenía 368 créditos aprobados de un total de 650, lo que equivale al 57 % de su plan de estudios y le dejaba, en el mejor de los casos, entre dos y tres años pendientes para egresar.

En su sentencia, la Corte de Apelaciones destacó que la estudiante omitió mencionar en su recurso de protección el segundo sumario por el certificado médico falso, a pesar de que ese antecedente aparecía en el dictamen fiscal y en la resolución que confirmó su expulsión. Los jueces concluyeron que la UDD aplicó los castigos de forma gradual y tenía motivos fundados para expulsarla en este tercer sumario, respaldada por la autonomía para fijar sus propios reglamentos y procesos disciplinarios.