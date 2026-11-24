Jensen Huang confesó al directorio de Nvidia que tuvo más relaciones extramaritales de las que se conocían, lo que eleva a por lo menos cuatro los amoríos del ejecutivo, según contó The Wall Street Journal. El CEO hizo este ‘mea culpa’ el domingo en una reunión de varias horas, antes de que la junta votara de forma unánime para devolverle su puesto.

Hasta ahora se sabía de su romance con Alice Huang, exejecutiva de Megaspeed International sospechosa de colaborar con la inteligencia china, y de relaciones con empleadas de Nvidia que provocaron su renuncia el 12 de noviembre. Según personas al tanto de la reunión del fin de semana, el empresario se mostró arrepentido, aunque la directiva coincidió en que rompió el código de conducta por sus amoríos y su falta de honestidad.

Pese a ello, el directorio de igual forma decidió que su regreso era la mejor opción tras hallar a pocos candidatos dispuestos y capaces de reemplazarlo. El anuncio revirtió la caída del 30 % acumulada desde su salida: el lunes las acciones de Nvidia subieron un 31,48 % y sumaron cerca de 990.000 millones de dólares en valor de mercado, la mayor ganancia en un día para una empresa estadounidense.

Las disculpas de Jensen Huang y el rescate de Trump

Al volver el lunes a las oficinas con una chaqueta azul con cierre, Jensen fue recibido con gritos de apoyo de los trabajadores. «Cometí errores muy graves y voy a trabajar para recuperarme», dijo al personal, donde pidió perdón, agradeció esta segunda oportunidad y prometió ser un mejor CEO.

Su retorno se dio tras una presión de 48 horas del presidente Donald Trump y el vicepresidente JD Vance sobre la junta. La Casa Blanca intervino el sábado luego de que el fiscal general, Todd Blanche, les informara que el ejecutivo no era investigado por el Departamento de Justicia ni había pruebas de delitos o riesgos para la seguridad nacional.

Trump dijo el lunes al propio The Wall Street Journal que el gobierno solo halló que el empresario tuvo «algunas indiscreciones relacionadas con otras cosas» y que decidió actuar ante la caída de las acciones. Ese día, el mandatario publicó en Truth Social una imagen creada con inteligencia artificial donde Jensen aparece con sangre en la cara y levantando un sostén rojo frente a una bandera de Nvidia, imitando la foto del atentado que sufrió en 2024.

Aunque volvió al cargo, un comité independiente del directorio aún investiga si el CEO entregó datos corporativos o de seguridad nacional en su relación con Alice Huang, quien tuvo contacto con el Ministerio de Seguridad del Estado chino mientras salían. Jensen declarará la próxima semana ante comités de la Cámara de Representantes.