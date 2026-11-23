Samsung finalmente pondrá a la venta al Odyssey G6 G60H, el primer monitor gamer del mundo que llega a una tasa de refresco de 1.100 Hz. Este equipo de 27 pulgadas saldrá a la venta en Estados Unidos el próximo mes a un precio de $899,99 dólares. Con esta velocidad, la pantalla supera al modelo UltraGear 25G590B de LG, que tiene un tope de 1.000 Hz.

La surcoreana mostró este equipo por primera vez en diciembre de 2025, pero en agosto de 2026 subió sus especificaciones técnicas para llegar a los 1.100 Hz antes de llevarlo a las tiendas. Hun Lee, vicepresidente ejecutivo del negocio de Visual Display de Samsung Electronics, dijo que con este monitor reúnen una tasa de refresco ultraalta y mayor claridad de movimiento, permitiendo a los jugadores alternar entre modos de pantalla según sus preferencias.

Cómo funciona el modo dual del Odyssey G6 G60H

Según la compañía, el equipo busca dar flexibilidad a los usuarios para alternar entre una imagen nítida y una velocidad extrema dependiendo del título que estén jugando. Para lograrlo, su panel IPS usa un sistema de modo dual que trabaja de forma nativa en resolución QHD (2.560 x 1.440 píxeles) con una tasa de hasta 600 Hz, pero permite bajar la imagen a calidad HD (1.280 x 720 píxeles) para activar los 1.100 Hz. La pantalla también tiene un tiempo de respuesta de un milisegundo de gris a gris (GtG) y un ángulo de visión de 178 grados.

Este modelo estrena la tecnología Odyssey Clear Motion, una función que reduce el desenfoque de movimiento en escenas rápidas y que la empresa planea llevar más adelante a otros monitores. El dispositivo incluye además la herramienta Black Equalizer, que aclara las zonas oscuras para ver mejor los detalles en pantalla, junto con el sistema Virtual Aim Point, que pone una mira fija en el centro de la imagen para apuntar con mayor precisión en juegos de disparos.

Requisitos gráficos y restricciones con tarjetas AMD

En la práctica, la tasa de refresco puede variar según el videojuego compatible y el rendimiento del computador conectado. Aunque el Odyssey G6 G60H es compatible con NVIDIA G-Sync y con AMD FreeSync Premium, el sistema de sincronización de AMD no soporta el modo de 1.100 Hz. Las tarjetas de video AMD Radeon de la serie RX6 o anteriores tampoco admiten tasas desde los 1.000 Hz hacia arriba, mientras que el formato HDR10+ Gaming para mejorar el brillo y el contraste no funciona con procesadores gráficos de AMD.

Para conectar equipos externos, la pantalla trae un puerto DisplayPort 2.1 y dos entradas HDMI 2.1 con la función Auto Source Switch+, que detecta cuando se enciende un dispositivo conectado y cambia a esa señal de forma automática. A esto se suma una base ajustable que permite regular la altura, inclinación, giro y pivote del panel.