La herramienta de escalado con inteligencia artificial «Automatic Super Resolution» (Auto SR) de Microsoft, fue lanzada oficialmente para la consola ROG Xbox Ally X y algunos computadores Copilot+ con procesadores AMD Ryzen. Este sistema salió de su beta pública y sumó un modo de rendimiento que permite jugar hasta a 120 cuadros por segundo (FPS) sin que los desarrolladores tengan que modificar sus videojuegos.

Auto SR se estrenó en 2024 solo para equipos con chips Snapdragon X y ahora llega a los procesadores de AMD, incluido el Ryzen Z2 AI Extreme de Asus. A diferencia de otros sistemas de escalado, este viene integrado en Windows 11 y usa la unidad de procesamiento neuronal (NPU) del dispositivo en vez de la tarjeta gráfica o la CPU.

Con este método el juego corre a una resolución menor para ganar fluidez y el chip neuronal reconstruye la imagen sin quitarle recursos al sistema. El escalado funciona tanto con la consola conectada a un monitor externo como en modo portátil usando la batería, sin gastar energía extra.

Nuevos ajustes y control de Automatic Super Resolution

Con esta versión definitiva, podrás elegir entre los perfiles de Calidad y de Rendimiento según el tipo de pantalla. La opción de Calidad prioriza una imagen más nítida y detallada, mientras que el ajuste de Rendimiento quiere dar un movimiento más fluido en paneles con altas tasas de refresco.

En la ROG Xbox Ally X no es necesario salir del juego para cambiar este ajuste. Puedes encender la función o alternar entre ambos modos desde el centro de comando de Armoury Crate SE, el programa integrado en el equipo.

Microsoft también subió el tope de resolución de entrada, que antes llegaba a 900p. Ahora la herramienta permite escalar juegos que corren de forma nativa a 1080p, lo que sirve al conectar la consola a televisores o monitores de mayor definición. Además, Automatic Super Resolution ya trabaja junto con Auto HDR en los títulos que solo tienen rango dinámico estándar (SDR) nativo, y reduce los avisos en pantalla para mostrar notificaciones únicamente cuando es necesario.

Juegos compatibles y requisitos de instalación

El escalado viene activo de fábrica en una lista de juegos populares, pero cualquier usuario puede habilitarlo de forma manual en títulos con DirectX 11 o DirectX 12. Para hacerlo en Windows, hay que entrar a Configuración, seguir la ruta Sistema, Pantalla y Gráficos, y encender la función general o elegir el juego en la lista.

En la ROG Xbox Ally X, el uso de la herramienta exige activar en Windows Update la recepción de actualizaciones apenas estén disponibles e instalar el parche opcional de marzo de 2026. También es obligatorio actualizar desde Armoury Crate SE el controlador de la NPU a la versión 32.0.203.350 o superior y el propio programa a la versión 2.1.20.0 en adelante.