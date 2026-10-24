Ken Kutaragi, conocido como el «padre» de la PlayStation, siendo el creador de las primeras tres consolas de Sony, respaldó la decisión de dejar de fabricar discos físicos a partir de enero de 2028. El ingeniero dijo en una entrevista que mantener la producción de juegos en caja ya no es económicamente razonable y calificó la resistencia de los usuarios frente al cambio como un «problema de mentalidad».

Recordemos que según información de PlayStation, entre abril y junio, las descargas digitales representaron el 82 % de las ventas de juegos completos en las plataformas de la marca. Los ingresos por copias físicas solo sumaron 20.500 millones de yenes frente a los 526.600 millones del software digital, cifra que no supera el 4 % del total. En Estados Unidos, la compra en caja fue solo un 2,86 % del gasto total en videojuegos durante 2025.

Durante el evento Game Republic New Horizons en Inglaterra, Kutaragi comparó a las consolas con los teléfonos móviles, donde las personas asumen que no perderán el acceso a sus contenidos al comprarlos. El ex directivo señaló que los actuales líderes de Sony, varios de ellos provenientes de compañías de streaming, dejaron de ver a PlayStation solo como una máquina de juegos y ahora la consideran un terminal de contenido.

El fin de los discos físicos en el plano legal

El anuncio del fin de la fabricación de juegos físicos generó reclamos de los jugadores a nivel mundial. Algunos movimientos reunieron más de 352.000 firmas en Internet para pedir la continuidad del formato.

Además, el debate sobre la propiedad ha escalado a más de una demanda contra Sony, y en específico una denuncia colectiva en California, Sony argumentó que los compradores saben que no son dueños de las descargas, sino que solo adquieren una licencia revocable.

A raíz de esta postura, el congresista estadounidense Ritchie Torres anunció el proyecto Power to the Players Act. La iniciativa busca que la Comisión Federal de Comercio (FTC) reconozca las compras digitales como propiedad del usuario y exija a los desarrolladores incluir un modo de juego sin conexión antes de apagar los servidores definitivos de un título.

El futuro del hardware

Otros antiguos ejecutivos de la compañía también comentaron la medida. Shuhei Yoshida, ex presidente de Worldwide Studios, dijo ser un usuario cien por ciento digital, mientras que el ex directivo Shawn Layden mencionó que Sony podría delegar la fabricación de discos a empresas externas, tal como hace Microsoft con Xbox.

Respecto a las próximas generaciones de hardware, Kutaragi advirtió que el encarecimiento de los componentes llevó el precio de los equipos a niveles que comparó con el valor de un automóvil. El ingeniero anticipó que, si la industria logra aprovechar la inteligencia artificial y la computación en la nube, el mercado llegará a un punto donde las consolas ya no serán necesarias.