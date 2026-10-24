Distintos compradores del flamante iPhone Duo reportaron que las pantallas de sus teléfonos se rompen en la mitad a las pocas horas de uso. Un daño que se estaría concentrando en la bisagra interna del dispositivo y, en algunos casos, con algunas líneas brillantes en el lado derecho del panel.

Las primeras fotografías y videos comenzaron a aparecer en foros el mismo día en que el teléfono salió a la venta. Las imágenes muestran grietas a lo largo del doblez, sin que los equipos presenten marcas de golpes o caídas.

Un usuario en Australia en Reddit dijo que el cristal cedió al abrir el aparato menos de veinte veces durante sus primeras seis horas. Mientras se lo mostraba a un amigo, sintió un bulto debajo de la pantalla justo en la zona del pliegue.

Esta imagen fue verificada por los moderadores de un subreddit del iPhone Duo porque la gente indicaba inicialmente que era IA:

Reemplazos para el iPhone Duo

Al terminar de abrir el teléfono, el dueño escuchó un crujido y el panel se partió de lado a lado. Él aclaró que la superficie y el mecanismo externo estaban limpios, sin ningún objeto atrapado que pudiera provocar la fractura.

Quienes llevaron los teléfonos rotos a una Apple Store, cobraron garantía, y recibieron equipos nuevos de reemplazo. En la tienda les entregaron los celulares sin cuestionar el estado del que estaba quebrado, ni tampoco les pidieron más dinero.

Otros casos muestran el mismo tipo de falla:

Hasta el momento, Apple no ha respondido a las preguntas de distintos medios de prensa estadounidenses que están reporteando el origen de estas fallas y en foros siguen sumándose más fotos de usuarios con el mismo problema.