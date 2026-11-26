Según cuenta el medio de Países Bajos, GalaxyClub, Samsung está desarrollando el Galaxy Z TriFold 2 bajo el código interno «Q9m». Esto ubicaría al segundo teléfono plegable triple de la surcoreana dentro de la futura familia Galaxy Z Fold 9. Y como ambos equipos comparten la misma generación, el nuevo triple plegable no saldría a la venta antes de julio de 2027, mes en que la empresa estrena habitualmente esta línea de celulares.

En la lista de teléfonos que Samsung prepara para 2027, el Galaxy Z Flip 9 lleva la clave «B9», el Galaxy Z Fold 9 estándar usa el código «H9» y el Galaxy Z Fold 9 Ultra está registrado como «Q9». Estos dos últimos modelos ya aparecieron en la base de datos de IMEI con los números de serie SM-F981U y SM-F986U, mientras que el catálogo de 2026, integrado por el Fold 8 (H8) y el Fold 8 Ultra (Q8), dejó fuera cualquier versión de tres paneles.

Posible hardware y diseño del Galaxy Z TriFold 2

Como parte de la familia Q9, el TriFold 2 usaría el mismo procesador de última generación de la serie Fold 9 y vendría de fábrica con la versión de Android 18 de Samsung. Esto corrige el desfase que sufrió el primer modelo, que llegó a las tiendas varios meses después que el Galaxy Z Fold 7 con componentes que estaban por quedar atrás frente a los siguientes lanzamientos de la marca.

A estos cambios internos se suman mejoras en su estructura: filtraciones previas ya hablaban de que Samsung trabaja en un cuerpo más delgado y liviano para esta segunda versión, acompañado de un nuevo diseño en su bisagra.

Venta en pocos países

Según la publicación de GalaxyClub, la letra adicional al final del código «Q9m» también anticipa dónde estará disponible. Es decir, si vives fuera de unos pocos países seleccionados (como ocurre en toda Europa), es muy probable que no puedas comprar el TriFold 2 en tiendas oficiales. Cada vez que Samsung agrega una letra al código de un plegable principal identifica a ediciones especiales sin lanzamiento global, tal como pasó en 2024 con el Galaxy Z Fold Special Edition (Q6a, derivado del Fold 6) y en 2025 con el primer TriFold (Q7m, modelo SM-F968 derivado del Fold 7).

Recordemos que el primer celular de tres pantallas salió a la venta en diciembre de 2025 en Corea del Sur por 3.590.400 wones (cerca de $2.500 dólares) y llegó en enero de 2026 a Estados Unidos por $2.899 dólares. Aunque agotó sus unidades, Samsung dejó de fabricarlo a solo tres meses después de su estreno.